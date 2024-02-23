أهالي المحتجزين يغلقون شارعا رئيسيا في تل أبيب لإبرام صفقة فورية للتبادل

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن أهالي المحتجزين الإسرائيليين يغلقون شارعًا رئيسيًا في تل أبيب مطالبين بإبرام صفقة فورية للتبادل؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي وقت سابق، نظمت عائلات المحتجزين مظاهرة حاشدة في تل أبيب، اليوم الأربعاء، مرتدين أقنعة بصور أقاربهم المحتجزين.

المظاهرة جاءت بعد يوم من تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قال فيها: "المحتجزون ليسوا الشيء الأكثر أهمية".

وأظهر استطلاع للرأي، أن معظم الإسرائيليين لا يعتقدون أن جيشهم سيحقق النصر في حرب غزة، حسبما أفادت شبكة "إن بي سي" نيوز.