132 صحفيًا شهيدًا منذ بدء حرب على غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل لها، باستشهاد صحفيين اثنين في قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 132 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وفي وقتٍ سابق، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن نصف مليون مواطن في شمال غزة يعانون المجاعة التي تفتك بأرواحهم في صمت؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت "الصحة الفلسطينية"، أن 350 ألف مريض مزمن، و60 ألف سيدة حامل، ونحو 700 ألف طفل في غزة، يتعرضون لمضاعفات خطيرة نتيجة سوء التغذية والجفاف.