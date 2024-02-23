البحرية بريطانية: وقوع حادث شرق محطة "قلهات" للغاز قبالة عُمان

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن وقوع حادث على بعد نحو 175 ميلًا بحريًا شرق محطة "قلهات" للغاز المسال قبالة سلطنة عُمان؛ وذلك وفق نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن أنها تلقت تقارير عن انفجار جنوبي البحر الأحمر على بعد 40 ميلًا بحريًا غربي الحديدة باليمن؛ وذلك وفق نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفن والطواقم بمحيط الانفجار جنوبي البحر الأحمر سالمون.