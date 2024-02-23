الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الخارجية الفلسطينية: خطة إسرائيل لبناء وحدات استيطانية إمعان رسمي في ضم الضفة

وزارة الخارجية والمغتربين
وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن خطة إسرائيل لبناء وحدات استيطانية إمعان رسمي في ضم الضفة الغربية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وقبل قليل، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم حق إسرائيل في الأمن والدفاع عن النفس؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن الإدارات الأمريكية المتتالية دأبت على رفض المستوطنات، منوهًا إلى أن توسيعها يضعف أمن إسرائيل.

القاهرة الإخبارية الخارجية والمغتربين الفلسطينية إسرائيل وحدات استيطانية الضفة الغربية ضم الضفة

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