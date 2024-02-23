الخارجية الفلسطينية: خطة إسرائيل لبناء وحدات استيطانية إمعان رسمي في ضم الضفة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن خطة إسرائيل لبناء وحدات استيطانية إمعان رسمي في ضم الضفة الغربية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وقبل قليل، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم حق إسرائيل في الأمن والدفاع عن النفس؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن الإدارات الأمريكية المتتالية دأبت على رفض المستوطنات، منوهًا إلى أن توسيعها يضعف أمن إسرائيل.