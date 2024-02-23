إعلام إسرائيلى: هناك احتمال أن يحقق اجتماع باريس اختراقا باتجاه التوصل لصفقة التبادل

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن هناك احتمالا أن يحقق اجتماع باريس اختراقا باتجاه التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، بأن أجواءً إيجابية تسود اجتماعات باريس الخاصة ببحث الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى والمحتجزين.

وتُعقد اليوم اجتماعات في باريس بمشاركة وفود من مصر وقطر والولايات المتحدة لبحث الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى والمحتجزين.

كما تتناول اجتماعات باريس زيادة وتسريع عملية إنفاذ دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.