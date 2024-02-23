الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مقرر أممى لـ"القاهرة الإخبارية": قطاع غزة بأكمله أصبح غير قابل للحياة

غزة
غزة

قال بالاكريشنان راجاجوبال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، إن هناك نقصًا كبيرًا في المياه والمواد الغذائية بغزة، والقطاع أصبح غير قابل للحياة.

وأضاف المقرر الأممي خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن ما نحتاجه الآن، هو وقف إطلاق النار بشكل مستدام في قطاع غزة من أجل تقديم الدعم للسكان وإعادة تأهيل مرافق الحياة بالقطاع، مشيرًا إلى أن حق النقض الأمريكي (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي يعوّق أي جهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية.

وأكد أنه يجب على مجلس الأمن تنفيذ آليات ملزمة لبدء التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.

وأشار إلى أنه يدعم دعوات المنظمات الإنسانية بحشد الجهود لتوفير الملاجئ للسكان والمدنيين في قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية الامم المتحدة الفيتو مجلس الأمن وقف إطلاق النار قطاع غزة المساعدات الإنسانية

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