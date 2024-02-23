انتهاء اجتماعات باريس بين مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل بشأن التهدئة فى قطاع غزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بانتهاء اجتماعات باريس بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشأن التهدئة في قطاع غزة، واستمرار الجهود خلال الأسبوع الجاري.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، بأن أجواءً إيجابية تسود اجتماعات باريس الخاصة ببحث الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى والمحتجزين.

وتُعقد اليوم اجتماعات في باريس بمشاركة وفود من مصر وقطر والولايات المتحدة لبحث الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى والمحتجزين.

كما تتناول اجتماعات باريس زيادة وتسريع عملية إنفاذ دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.