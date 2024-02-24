السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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خبير سياحى: رأس الحكمة تمتلك مقومات عديدة تجعلها على خريطة السياحة العالمية

رأس الحكمة
رأس الحكمة

قال الخبير السياحي، هاني بيتر، إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة هو حدث استثماري ضخم وله فوائد كبرى؛ لأن جذب السياح إلى مصر يبدأ من استعراض المعالم التاريخية والمناطق الجديدة، مشيرًا إلى شراكة بنسبة 35% على مدار عمر المشروع تضخ إلى مصر.

وأضاف الخبير السياحي، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "صباح الورد"، المُذاع عبر قناة "TEN"، أن مدينة رأس الحكمة تمتلك العديد من المقومات السياحية والتاريخية والأثرية التي تجعلها على خريطة السياحة العالمية، لتكون مؤهلة لأن تصبح أهم منطقة سياحية خلال الـ20 عامًا المقبلة، خاصة مع الاستثمار في منطقة العلمين الجديدة.

وأوضح: "إننا شاهدنا ما حدث بعد موكب المومياوات وأنه أثَّر بشكل كبير على السياح القادمين إلى مصر، ولذلك فإن إنشاء مشروع سياحي مثل رأس الحكمة سيكون له تأثير كبير على جذب السياح من كل دول العالم".

وأشار إلى أن البحر في تلك المنطقة رملي ويتسم بعدم وجود أمواج مرتفعة والمناخ أيضًا هناك مميز، وهي منطقة مُختلفة سيجد فيها السائح كل ما يتمناه، مما يجعله حريصًا على زيارتها وهو ما سينعكس على رفع معدلات السياحة في مصر خلال الفترة المقبلة.

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