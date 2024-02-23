الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث سياسي: تصدير السلاح لإسرائيل جريمة حرب ترتكبها الدول المصنعة

غزة
غزة

قال أكرم عطا الله، الكاتب والباحث السياسي، إنه على الدول المُصنعة للسلاح، الامتناع عن توريده لإسرائيل التي تستخدمه في قتل الأطفال والنساء.

وأضاف "عطا الله" اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تستخدم السلاح خارج قوانين الحرب، مؤكدا أن تصدير السلاح لها بمثابة مشاركة في جريمة حرب.

وتابع: إسرائيل تجاوزت كل الأعراف والقوانين ولم تستجب لكل النداءات الدولية، فهي تحاكم أما محكمة العدل الدولية بينما لا تزال تستقبل السلاح من الدول المُصنعة.

 

القاهرة الإخبارية السلاح قتل الأطفال والنساء إسرائيل محكمة العدل الدولية

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