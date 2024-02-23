الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: مدفعية الاحتلال تقصف شرق رفح

غزة
غزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف شرق رفح جنوبي قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

يجب وقف إطلاق النار فى غزة

في سياق آخر، قال صبري صيدم نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن المداولات داخل محكمة العدل الدولية ما زالت مستمرة حتى يوم الاثنين القادم، وإن هذا الموضوع يشغل الجميع عن دور المحكمة، مؤكدًا أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن التوصيات التي صدرت قبل شهر لم تؤخذ بعين الاعتبار لا على مستوى الإدارة الأمريكية وعلى مستوى إسرائيل، والدليل على ذلك أن الحرب مستمرة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط القانون الدولي.

القاهرة الإخبارية مدفعية الاحتلال رفح قطاع غزة

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