أستاذ اقتصاد سياسى: منطقة رأس الحكمة ستكون نقطة ربط بين مصر وأوروبا

كشف الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، تفاصيل وفوائد مشروع رأس الحكمة، مؤكدًا أن القطاع السياحي والاستثمار فيه وتنميته لن يتم إلا بالشراكة مع كيانات كبرى عالمية، وهو ما تمثله صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة.

وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسي، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد"، المُذاع عبر قناة "TEN"، أن مشروع رأس الحكمة سيجعل لدينا في مصر مدينة سياحية ترفيهية على شواطئ البحر المتوسط، وستكون أيضًا نقطة تجارة واستثمار وخدمات مالية عملاقة ونقطة ربط بين مصر وأوروبا.

وأوضح أن السائح الأوروبي يبحث عن أماكن سياحية ذات مواصفات معينة، وهو ما سيتوافر في منطقة رأس الحكمة، كما سيزيد الموسم السياحي إلى نحو 8 أشهر، وجذب هؤلاء السياح وتنويع السياحة في مصر سيجعل السياحة تنتعش.

وأشار إلى أن الصفقة شملت التنازل عن 11 مليار جنيه وديعة إماراتية في مصر، وهو ما سيخفف الديون المصرية إلى 155 مليار جنيه فورًا، وسيسهم في انتعاش الاقتصاد بشكل أو بآخر.

ونوّه إلى أن السوق الموازية تأثرت بانخفاض كبير في سعر الدولار فور الإعلان عن توقيع الصفقة ودخول تلك السيولة إلى البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري والتشجيع على مزيد من تلك الاستثمارات الأجنبية في مصر.