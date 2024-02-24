اعرف القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي بعد عودة البث

تصدر السؤال عن موعد مباراة نادي الزمالك المصري ونظيره أبو سليم الليبي وعن قنوات بث المباراة، محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، بعد أن تلقى نادي الزمالك تأكيدات من مسؤولي الاتحاد الأفريقي "كاف" بعدم إذاعة مباراته أمام أبو سليم الليبي، على استاد "19 مايو 1956" في مدينة عنابة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

بث مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتم حل أزمة عدم بث مباراة الزمالك وأبوسليم التي ستجرى ضمن بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية تلفزيونيًا، بعد تأكيد القنوات الناقلة للمباراة وحل مشاكل التقنية في الجزائر، ومن ثّم كثف عشاق الساحرة المستدية ومحبي نادي الزمالك البحث عن القنوات الناقلة للمباراة.

تفاصيل أزمة مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

من جانبه، أكد مدير الإدارة في نادي الزمالك أن مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أبلغوا ممثلي الناديين بعدم بث المباراة تلفزيونيًا خلال الاجتماع الفني، وانتهت الأزمة المتعلقة ببث مباراة الزمالك ضد أبوسليم بعد إعلان عمرو أبوالعز بأنه تم إخطار مسؤولي الناديين ببث اللقاء.

وبناءً على ذلك، ستتم إذاعة مباراة الزمالك وأبوسليم في موعدها غدًا عبر القناة المالكة لحقوق بث المباريات الإفريقية بعد حل المشكلة التقنية.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

غدًا الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ستجمع المباراة بين الزمالك وأبوسليم ضمن منافسات الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثانية من دور المجموعات في الكونفيدرالية الإفريقية على استاد 19 مايو 1956 في الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

تنقل المباراة قناة بي إن سبورتس إتش دي.

عبر التردد التالي:

التردد (ميجاهز) 12245

معدّل المقطّرة عامودي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك

تواجه الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز أزمة في خط الدفاع بسبب غياب العديد من اللاعبين مثل محمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش ومصطفى الزناري بسبب الإصابة، بالإضافة إلى استبعاد محمود علاء لأسباب فنية، وبالتالي، يتبقى أمام جوزيه جوميز الرباعي حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد والفلسطيني ياسر حمد وعمر جابر لتشكيل خط الدفاع.

من المتوقع أن يختار جوزيه جوميز التشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - ياسر حمد - حسام عبد المجيد - عمر جابر

خط الوسط: أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - شيكابالا

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الجزيري



اقرأ أيضًا: عاجل.. حل مشكلة بث مباراة الزمالك وأبوسليم الليبى