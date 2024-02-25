الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يواجه أبوسليم الليبى فى الكونفيدرالية بحثا عن الفوز الأول مع جوزيه جوميز

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يسعى الزمالك لتحقيق فوزه الأول تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز عندما يواجه فريق أبوسليم الليبي في السادسة مساء اليوم بملعب 19 مايو بمدينة عنابة بالجزائر في الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

الزمالك يتصدر المجموعة برصيد عشر نقاط وحسم تأهله للدور ربع النهائي، بينما يحتل أبوسليم المركز الثاني برصيد تسع نقاط بفارق خمس نقاط عن ساجرادا الأنجولي الذي يتواجد في المركز الثالث، بينما يحتل سوار كويا الغيني المركز الأخير بدون نقاط.

الزمالك لعب مباراة واحدة تحت قيادة جوزيه جوميز في بطولة الدوري تعادل فيها مع الإسماعيلي بدون أهداف، لذلك يسعى البرتغالي لتحقيق فوزه الأول مع الفريق في ظل فارق الامكانات الفنية والخبرة مع أبوسليم.

غياب تسعة لاعبين عن الزمالك

ويتفقد الزمالك جهود تسعة لاعبين هم عبد الله السعيد وسيف جعفر وناصر ماهر لعدم القيد في القائمة الإفريقية لمشاركتهم مع بيراميدز وفيوتشر في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية ومصطفى الزناري وزياد كمال وإبراهيم نداي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي بسبب الإصابة ومحمود علاء لأسباب فنية وفي المقابل انضم المدافع الفلسطيني ياسر حامد وأحمد حمدي ومحمد عاطف ومهاب ياسر القادمين في يناير الماضي للقائمة لأول مرة  .

الجهاز الفني للزمالك اصطحب معه 23 لاعبا إلى الجزائر من بينهم أحمد أبوالفتوح العائد من الإصابة وإن كانت مشاركته غير مؤكدة لرغبة الجهاز الفني في منحه الفرصة الكافية للشفاء واستعادة لياقته البدنية، خاصة أن مباراة اليوم ثم مباراة سوار كويا الغيني يوم الأحد المقبل لاتمثلان عبئا فنيا على الفريق، لذلك يقوم الجهاز الفني بتجهيز أحمد أبوالفتوح لمباراة الاداخلية في الدوري يوم الخميس المقبل.

تشكيل إضطراري في الدفاع

فريق الزمالك أدي تدريبه الأخير أمس باستاد 19 مايو وركز خلاله الجهاز الفني على طريقة اللعب وهى 4-2-3-1 والتشكيل المرشح لبداية المباراة، ويضم محمد صبحي في حراسة المرمى وحمزة المثلوثي وياسر حمد وحسام عبد المجيد وعمر جابر في الدفاع وأحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وشيكابالا في الوسط ويوسف أوباما وسيف الجزيري في الهجوم.

يدير المباراة طاقم تحكيم من جامبيا بقيادة جاميه الأمين، ويساعده عبد العزيز بوليل جاوا، وعمر داربوي، ومعهم الحسن أبوكار باس حكما رابعا.

دورى ابطال افريقيا الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز فريق أبوسليم الليبى محمد صبحى

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