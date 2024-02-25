الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بـ "خلية الماريوت "

متهمين
متهمين

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، إعادة محاكمة  المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".

وكانت النيابة قد أسندت إلى متهمين، سبق الحكم عليهم، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

الدائرة الثالثة إرهاب المستشار وجدي عبد المنعم خلية الماريوت محاكمة المعروفة إعلامي ا

مواد متعلقة

غدًا.. استكمال نظر دعوى سحب الثقة من نقيب المهندسين

غدًا.. استكمال محاكمة عصابة سرقة السيارات بمدينة نصر

غدًا.. استكمال محاكمة عامل متهم بهتك عرض سيدة فى الشرقية

غدًا.. استكمال محاكمة متهمين بقتل مسن فى روض الفرج

غدًا.. استكمال محاكمة المتهمين بـ"خلية الماريوت"

إحالة بائع بسوبر ماركت إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض طفلة

قرار جديد بشأن محاكمة 57 متهمًا فى "اللجان النوعية للإخوان"

رفض دعاوى استبعاد مرشحين على مقعد نقيب المحامين

الأكثر قراءة

لمناقشة أسماء الأسرى الفلسطينيين.. كواليس القرار الإسرائيلى لإرسال وفد إلى قطر لإنهاء صفقة التبادل مع حماس

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

بشاير "رأس الحكمة".. الدولار ينهار لـ40 جنيهًا ومفاجأة عن أسعار الذهب

عاجل.. تسريبات تكشف قرار مجلس الحرب الإسرائيلى بشأن صفقة الرهائن

سعر الدولار اليوم الأحد 25-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر في مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة