إحالة بائع بسوبر ماركت إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض طفلة

أحالت نيابة القاهرة الجديدة الكلية برئاسة المستشار محمد حجازي، بائعا بسوبر ماركت إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض طفلة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم “وليد ن”، بائع بسوبر ماركت، هتك عرض الطفلة ”ليلي ش" بالقوة مستغلا عدم إدراكها لحداثة سنها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت أوراق القضية اعتراف الشاهدة "لمياء خ" ربة منزل والدة المجني عليها، قائلة إنها طلبت من نجلتها التوجه لشراء بعض المستلزمات من أحد المحال المتواجدة أسفل العقار محل سكنها والتي أخبرتها حال عودتها بقيام المتهم بملامسة من أعلى ملابسها بغير رضائها حال محاسبته على المستلزمات التي اشترتها من محل عمله.

وبسؤال الطفلة المجني عليها "ليلى ش" قررت بقيام المتهم بملامستها، وثبت بالاطلاع على شهادة قيد ميلاد المجني عليها سالفة الذكر أنها من مواليد ٢٠١٥/٩/٢٦. وبعرض المتهم على الطفلة المجني عليها عرضا قانونيا تعرفت عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.