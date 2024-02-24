مفاجآت رمضان.. «المتحدة» تقدم «الوجه الآخر» لـ6 نجوم فى الموسم الدرامى

تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم واحد من أقوى المواسم الدرامية فى رمضان المقبل، من خلال وجبة درامية متعددة الألوان، تجمع كل الأشكال التى يحبها الجمهور.

لكن الملاحظ بقوة خلال موسم دراما رمضان ٢٠٢٤، أن هناك عددًا من النجوم يظهرون بشكل مختلف تمامًا عن الشكل الذى اعتاده الجمهور منهم، لتكتشف «المتحدة» بذلك مساحات إبداعية أخرى لدى غالبية هؤلاء الفنانين.

«زيد بن سيحون» يأخذ أحمد عيد إلى عوالم التاريخ

يعد مسلسل «الحشاشين» العمل الأضخم فى الموسم الدرامى المقبل، ويضم عددًا كبيرًا من النجوم، على رأسهم كريم عبدالعزيز، لكن الجمهور سيتوقف طويلًا عند الفنان أحمد عيد، الذى سيجسد شخصية مغايرة تمامًا عن الشخصيات الكوميدية التى قدمها طوال مشواره الفنى. ويقدم الفنان أحمد عيد، ضمن أحداث مسلسل «الحشاشين» شخصية «زيد بن سيحون»، أحد قيادات جماعة «الحشاشين»- الطائفة التى زرعت الرعب فى نفوس وقلوب الآلاف- بل الذراع اليمنى لمؤسسها «حسن الصباح».

ويظهر «عيد» بإطلالة مختلفة فى المسلسل الجديد، من خلال الشعر والملابس وطريقة التمثيل، ما يجعل الدور نقلة نوعية فى مشواره الفنى، خاصة أن «الحشاشين» من الأعمال التى ستشهد «مباريات تمثيلية» بين المشاركين فيها.

ياسر جلال يعود إلى زمن ألف ليلة وليلة بـ«جودر»

خلال السنوات الماضية، اعتاد الفنان ياسر جلال تقديم الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والتشويق، سواء من خلال أعمال تدور فى العصر الحالى، أو فى حقب زمنية بعيدة، مثلما فعل فى مسلسل «الفتوة».

ورغم اختلاف هذه الشخصيات التى قدمها بشكل احترافى، فإن طريقته وأسلوبه كانا متشابهين إلى حد كبير، ليكون رمضان المقبل موعدًا مع «تغيير جلده» بالكامل، من خلال بطولته مسلسل «جودر» المستوحى من «ألف ليلة وليلة».

ويتوقع أن يمثل «جودر» نقلة تاريخية فى المشوار الفنى لياسر جلال، وسيمكنه من إعادة تقديم دراما «الأساطير» أو «الفانتازيا»، لكن بإمكانات على أعلى طراز، ليقترن الأداء التمثيلى بحرفية صناعة «الأكشن» و«الجرافيك».

وتراهن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ضخامة العمل المكون من ١٥ حلقة، ويقدم فيه ياسر جلال شخصية «جودر المصرى»، مع التحضير لمفاجأة خاصة فى المسلسل الذى يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن فى مصر والوطن العربى، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

واقترب المخرج إسلام خيرى من تصوير كل مشاهد العمل، الذى تنفذه شركتا «أروما» و«ميديا هب»، فى ديكورات خاصة بمدينة الإنتاج الإعلامى، بالإضافة إلى عدد من الديكورات الخارجية.

نيللى كريم تبتعد عن التراجيديا

تشارك النجمة نيللى كريم فى الموسم الرمضانى المقبل بعمل جديد اسمه «فراولة»، وتقدم خلاله شخصية تحمل نفس الاسم، وهى شخصية بعيدة عن الطابع التراجيدى الذى عرفها الجمهور به من خلال «أمل فاتن حربى» و«عملة نادرة».

يناقش المسلسل عددًا من القضايا بشكل اجتماعى كوميدى، وتحاول من خلاله «نيللى» إعادة الجمهور إلى أجواء مسلسلها الناجح «بـ ١٠٠ وش»، الذى قدمته قبل سنوات، وقدمت من خلاله كوميديا مختلفة، وكانت نقلة نوعية لها فى عالم الدراما المضحكة. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد على، وإنتاج أحمد دسوقى.

أحمد رزق يُحدث نقلة فى أدوار الشر

ربما يكون الفنان أحمد رزق مفاجأة الموسم الدرامى الرمضانى المقبل، عبر مشاركته فى مسلسل «بيت الرفاعى» أمام الفنان أمير كرارة، وعدد كبير من النجوم والأبطال. الدور الجديد لأحمد رزق متوقع له أن يكون حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب الصراع الذى سيخوضه فى المسلسل أمام أمير كرارة، وتجسيده دور الشر بشكل مختلف تمامًا عن كل أدوار الشر التى قدمها خلال الفترة الماضية، حيث حرص على أن يكون شكل الشخصية مختلفًا تمامًا عن أدواره السابقة. وخلال الأحداث، يقدم دور فاروق الرفاعى، الذى ينافس ابن عمه ياسين الرفاعى فى عالم تجارة الآثار، وعلى زعامة عائلة الرفاعى، ويحاول أحمد رزق، خلال الأحداث، إظهار طاقاته الجبارة، حيث سيقدم أمام «أمير كرارة» مشاهد مميزة فى صورة مباريات تمثيلية.

عصام عمر متمردومرفوض اجتماعيًا

منحت الشركة المتحدة الفرصة للفنان الشاب عصام عمر ليؤدى دور البطولة المطلقة، لأول مرة، فى مسلسل «مسار إجبارى»، بعد النجاح الكبير الذى حققه فى مسلسل «بالطو» بداية العام الماضى.

يظهر عصام عمر فى «مسار إجبارى» بشخصية شاب فى كلية الحقوق، متمرد على وضعه الاجتماعى وليس محبوبًا فى محيطه، وهى منطقة تمثيلية مختلفة تمامًا عن شخصية «الدكتور عاطف»، التى قدمها فى «بالطو» العام الماضى.

ويواصل «عصام» تحت إشراف المخرجة نادين خان، تصوير المسلسل الجديد المكون من ١٥ حلقة، ليعرض خلال رمضان المقبل.

يشارك فى «مسار إجبارى» أحمد داش، صابرين، بسمة، ورشدى الشامى، وغيرهم من النجوم.

ريهام حجاج تخوض مغامرة الكوميديا فى «صدفة»

من المفاجآت التى سيشاهدها الجمهور خلال الموسم الرمضانى المقبل مسلسل «صدفة» للفنانة ريهام حجاج، التى تقدم لجمهورها تجربة مختلفة تمامًا عن التجارب التى قدمتها على مدار السنوات الماضية.

وتلعب ريهام حجاج فى المسلسل الجديد دور «صدفة»، التى تخبر أحد الرجال سرًا عن حياته الأسرية وحياة ابنته، لتنقلب حياته رأسًا على عقب، والمختلف هذه المرة أن المسلسل يدور فى إطار اجتماعى كوميدى.

ورأت ريهام حجاج، بالتعاون مع المخرج سامح عبدالعزيز والمؤلف أيمن سلامة، أن الفترة الحالية تفتقد الكوميديا بشكل كبير، وأنها غابت عن هذه النوعية الفنية خلال الفترة الماضية، التى شهدت تقديمها أعمالًا اجتماعية جادة، كما فى مسلسلها الأخير «جميلة».

وحاولت «ريهام» التغيير فى شكل شخصيتها بالمسلسل، بالتعاون مع المخرج سامح عبدالعزيز، و«الاستايلست» والعاملين خلف الكاميرا، لتظهر بملابس و«استايل» و«لوك» مختلف، سيكون جزءًا من كوميديا العمل الجديد، الذى تقدمه رفقة خالد الصاوى، وعصام السقا، ورحاب الجمل، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.