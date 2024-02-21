الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"المتحدة" تعلن انضمامها للاستثمار فى صندوق دعم السينما Big time

الشركة المتحدة للخدمات
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن انضمامها للاستثمار في صندوق دعم السينما Big time للاستثمار في تقديم أعمال سينمائية ضخمة.

وأصدرت الشركة المتحدة بيانا جاء فيه: "يسر شركة المتحدة، من خلال شركة دي ميديا الإعلامية (إحدى شركاتها التابعة)، أن تعلن عن انضمامها للاستثمار في صندوق دعم السينما Big time، بالتعاون مع المستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفيه؛ الراعي الرئيسي للصندوق، ووزارة الثقافة السعودية، ومجموعة من الشركات الرائدة في مجال صناعة السينما والإعلام؛ وذلك استكمالًا لدور شركة المتحدة في دعم الفن والثقافة في مصر والعالم العربي".

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