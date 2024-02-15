الخميس 15 فبراير 2024
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فن

هنيدى يقدم «أبويا شقيقى» على «راديو النيل».. وإسعاد يونس «سوبر ماما»

محمد هنيدي
محمد هنيدي

تجهز المحطات الإذاعية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم وجبة درامية مميزة خلال شهر رمضان المقبل، بعد التعاقد مع عدد كبير من النجوم لبطولة عدد من المسلسلات الإذاعية، خاصة الكوميدية، بعد تحقيقها نجاحًا كبيرًا على مدى السنوات الماضية. وكشفت إذاعات «المتحدة»، التى تضم: «راديو النيل»، و«نغم إف إم»، و«ميجا إف إم»، و«شعبى إف إم»، و«راديو هيتس»، و«الراديو ٩٠٩٠»، عن الخريطة المبدئية للمسلسلات التى ستبثها لجموع المستمعين، مع التجهيز للإعلان عن مجموعة أخرى خلال الفترة المقبلة.

أول هذه الأعمال مسلسل «سوبر ماما»، الذى تخوض بطولته الفنانة القديرة إسعاد يونس، ومن المقرر بثه على «راديو النيل»، خلال الموسم الرمضانى المقبل، وذلك بمشاركة عدد من فنانى الكوميديا، على رأسهم محمد رضوان، إلى جانب الفنانين الشباب. وكعادته فى الحلول كضيف خفيف على مستمعى الإذاعة فى رمضان، يقدم النجم محمد هنيدى مسلسل «أبويا شقيقى»، المقرر إذاعته أيضًا عبر أثير «راديو النيل»، وتشاركه بطولته الفنانة شيرى عادل، وذلك بعد نجاح الأعمال الإذاعية التى قدمها خلال الفترة الماضية، ومنها «ابن النادى» و«حزام ناشف». وينافس النجم هشام ماجد فى موسم دراما رمضان عبر أثير الإذاعة بمسلسل يحمل اسم «مذكرات فاقد الذاكرة»، بمشاركة الفنانة الشابة نور قدرى، على أن يُبث على «راديو النيل». وعبر محطة «الراديو ٩٠٩٠»، تقدم النجمة «ويزو» مسلسل «زوجة تحت الطلب»، بمشاركة الفنان محمد نشأت، الذى يدور حول المشكلات التى يعانيها الأزواج، ورغبتهم فى «برمجة» الزوجة وفقًا لرغباتهم، وفق ما قاله أحد المشاركين فى المسلسل.

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