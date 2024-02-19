الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

هشام جمال يتصدر تريند يوتيوب بظهوره فى برنامج كوميدى جديد

هشام جمال مع صاحبة
هشام جمال مع صاحبة السعادة

تصدر الفنان هشام جمال تريند يوتيوب رقم 1، بعد عرض حلقته المصورة مع اليوتيوبر إياد الموجي، الذي يقدم برنامجا جديدا على اليوتيوب، وكان عنوان الحلقة "أصدقاء مقربين"، حيث تتعرض سيارة هشام لعطل ضمن أحداث الحلقه مما يضطره لقضاء وقته مضطرا مع المذيع.

هشام جمال

برنامج هشام جمال

وأصبح هشام جمال خلال الفتره الماضيه حديث السوشيال ميديا والإعلام، بعد إعلان ارتباطه بليلى زاهر وظهوره في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، وتحقيق أغنيته الجديدة “أمور بسيطة” مايقرب من 10 ملايين مشاهده في ـقل من أسبوعين، وهي الأغنية التي استخدم في تصويرها الذكاء الاصطناعي كأول فنان عربي يستطيع إن يظهر ملامح الوجه الطبيعيه بالذكاء الاصطناعي، كما يستعد هشام خلال الأيام القليلة القادمة لتقديم الحفل السنوي قادرون باختلاف لذوي القدرات الخاصة.

وشارك الفنان هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر، جمهورهما بتفاصيل خطوبتهما، في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة قناة DMC.

وأوضح هشام جمال أنه كان يرغب في الاحتفال بخطوبته على ليلى زاهر بين الأهل فقط، وعدم الإعلان عنها للإعلام، حتى يحافظ على خصوصية العلاقة، ولكن تسربت بعض الصور من قراءة الفاتحة، مما دفعهما إلى الكشف عن الأمر.

الفنان هشام جمال هشام جمال تريند يوتيوب اياد الموجي برنامج هشام جمال

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