هشام جمال وليلى زاهر يتحدثان عن تفاصيل خطوبتهما فى "صاحبة السعادة" (فيديو)

شارك الفنان هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر، جمهورهما بتفاصيل خطوبتهما، في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة قناة DMC.

وأوضح هشام جمال أنه كان يرغب في الاحتفال بخطوبته على ليلى زاهر بين الأهل فقط، وعدم الإعلان عنها للإعلام، حتى يحافظ على خصوصية العلاقة، ولكن تسربت بعض الصور من قراءة الفاتحة، مما دفعهما إلى الكشف عن الأمر.

وأشادت ليلى زاهر بتفهم هشام جمال للموقف، وقالت إنه لم يلومها على أي شيء، وحاول أن يهون عليها الأمر، وأنهما سعيدان بخطوبتهما، ويتمنيان لبعضهما الخير.