الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"راديو النيل" يكشف عن بث 3 مسلسلات إذاعية فى رمضان 2024

مسلسل أبويا شقيقي
مسلسل أبويا شقيقي

كشف راديو «النيل» التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذي يضم إذاعات "نغم إف إم"، و"ميجا إف إم"، و"شعبى إف إم"، و"راديو هيتس"، عن الخريطة المبدئية لمسلسلاته الإذاعية في الموسم الرمضاني المقبل، الذي  ينطلق خلال أسابيع قليلة.

 المسلسلات الإذاعية رمضان 2024

وأعلن راديو النيل عن تقديمه المسلسل الإذاعي «أبويا شقيقي» من بطولة النجم الكوميدي محمد هنيدي والنجمة شيري عادل وعدد من نجوم الكوميديا في عمل مختلف يعرض على مدار الشهر الكريم على إذاعات راديو النيل، والعمل من إنتاج راديو النيل.

العمل الثاني هو عمل كوميدي أيضا باسم «شاكر مش فاكر» من بطولة النجم هشام ماجد وبمشاركة الفنانة نور قدري وعدد من نجوم الكوميديا ويعرض على إذاعات راديو النيل على مدار الشهر الكريم.

 

كما تقدم إذاعات راديو النيل خلال شهر رمضان المقبل أيضا المسلسل الضخم «سوبر فوزية» بطولة النجمة الكبيرة إسعاد يونس والفنان محمد رضوان وعدد كبير من النجوم، وتقدم إسعاد يونس في العمل دورا مختلفا في العمل من خلال شخصية أم خارقة وتتطرق إلى الكثير من القضايا في العمل الجديد، ويشارك في العمل عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف ويعرض العمل على إذاعات راديو النيل في رمضان.

وتكشف إذاعات راديو النيل خلال الفترة المقبلة عن باقي خريطتها البرامجية، حيث تحضر لجمهورها مفاجأة ضخمة من البرامج والمسلسلات والأفكار المختلفة التي تعرض على مدار الشهر الكريم، ويشارك فيها عدد كبير من مذيعي الشبكة والنجوم، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته إذاعات راديو النيل العام الماضي عبر أضخم خريطة برامجية. 

المتحدة للخدمات الإعلامية نغم اف ام راديو النيل المسلسلات الإذاعية رمضان 2024

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