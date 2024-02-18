الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| الصورة الأولى التى تجمع ناهد السباعى وحسن الرداد فى "محارب"

محارب
محارب

يواصل النجم حسن الرداد تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "محارب" المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، على شاشات المتحدة في الموسم الدرامي رمضان 2024.

مسلسل محارب رمضان 2024

وتنشر "الدستور" صورة تجمع بطلي مسلسل محارب حسن الرداد وناهد السباعي وهي الصورة التي تجمعهما بملابس الزفاف في الوقت نفسه ضمن سياق العمل الدرامي.

تهديد وانتحار ورقص.. "المتحدة" تطرح البرومو التشويقي لمسلسل "محارب"

 

 

 

تواصل النجمة ناهد السباعي تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "محارب"، الذي تتشارك بطولته مع النجم حسن الرداد، وهو من تأليف محمد سيد يشير، إخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، وتلعب فيه ناهد دور فتاة شعبية تتزوج من حسن الرداد في العمل، وتتكتم باقي تفاصيل دورها.

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع الشركة المنتجة لمسلسل "محارب"، البرومو التشويقي الأول له، والذي يخوض بطولته الفنان حسن الرداد، ويعرض خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.

تفاصيل مسلسل محارب

كما طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "بوستر" رسميًا ومنفردًا للفنان حسن الرداد، لمسلسل "محارب"، الذي سيخوض به السباق الرمضاني 2024، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن تحت قيادة المخرجة شيرين عادل.

ويستمر الفنان حسن الرداد في العودة لتقديم المزيد من الأعمال الدرامية، ويأتي أحدثها مُسلسله المقرر عرضه في رمضان القادم 2024 وهو بعنوان "محارب".

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