عاجل.. ثنائيات رمضان.. نجاح الأعوام السابقة يدفع النجوم لتكرار تجربة التعاون فى دراما 2024

التفاهم والانسجام شرط أساسى للنجاح فى أى مجال، وفى الفن هناك ثنائيات شهيرة بين كبار النجوم والمخرجين أو كبار النجوم وكتّاب السيناريو، كانت الضمانة الأقوى للنجاح وإبهار الجمهور من خلال تكرار التعاون فى عدة أعمال درامية حصدت النجاح والإشادات، وهذه هى القاعدة التى ستظهر فى الموسم الدرامى الرمضانى الجديد، الذى يشهد أكثر من ثنائية وثلاثية بين التمثيل والإخراج والتأليف.

كريم وبيتر.. مغامرة جديدة فى أجواء مثيرة وغامضة

نجاحات كبيرة حققها الثنائى النجم كريم عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمى، فى الدراما والسينما، ويتعاونان خلال رمضان المقبل فى المسلسل الملحمى «الحشاشين»، أحد أضخم الأعمال على مستوى الإنتاج والتحضير المنتظر عرضها خلال الموسم الدرامى الرمضانى، ويشارك فيه فتحى عبدالوهاب وأحمد عيد ونيقولا معوض وميرنا نورالدين، ومن إنتاج سينرجى.

المسلسل يأتى استمرارًا للنجاح بين الثنائى الذى بدأ عام ٢٠٢١ من خلال الجزء الثانى من مسلسل «الاختيار» الذى أخرجه «ميمى» مع «عبدالعزيز» وشاركهما الفنان أحمد مكى، واستمر التعاون فى عام ٢٠٢٢ من خلال الجزء الثالث، وهى السلسلة التى حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت مشاركة أحمد السقا وأحمد عز وياسر جلال.

وخلال العام الماضى حقق النجمان أعلى إيرادات فى السينما المصرية من خلال فيلم «بيت الروبى»، الذى تخطت إيراداته حاجز الـ١٣٠ مليون جنيه.

النبوى وسلامة.. خطف الأضواء بالأداء الهادئ وخبرة السنين

النجم خالد النبوى يشارك فى الموسم الرمضانى بمسلسله الجديد «إمبراطورية ميم» فى إعادة إنتاج لثنائيته مع المخرج محمد سلامة بعد النجاح الكبير الذى حققه الثنائى فى مسلسل «راجعين يا هوى»، إضافة إلى الثنائية نفسها مع المؤلف محمد سليمان عبدالمالك، الذى كتب سيناريو «إمبراطورية ميم» ومن قبله «راجعين يا هوى»، وكذلك شركة الإنتاج «أروما» التى تعيد التعاون بقوة مع «النبوى» فى الموسم الجديد.

كرارة ونادر جلال.. علامة جودة تضمن كسر الملل بالمعارك والإثارة

أعمال قوية لها بصمة واضحة نجح فى تقديمها الثنائى أمير كرارة والمخرج أحمد نادر جلال، ويسعيان لتكرار النجاح هذا الموسم من خلال مسلسل «بيت الرفاعى».

وسبق للثنائى أن تعاونا فى رمضان قبل الماضى فى مسلسل من المسلسلات الوطنية المهمة التى حققت نجاحًا كبيرًا فى الشارع المصرى هو «العائدون»، الذى ناقش قضية الجماعات الإرهابية، وكيف حمت الأجهزة السيادية والأمنية البلاد من خطر الانجرار للهاوية والتفكك؟.

وفى المسلسل نفسه يقدم «كرارة» ثنائية أخرى كانت قد حققت النجاح فى عدد كبير من الأعمال من قبل بالتعاون مع المخرج بيتر ميمى، ولكن وجوده فى هذا العمل هذه المرة ليس كمخرج ولكن ككاتب للسيناريو، بعد أن جمعهما نجاح ساحق فى الجزء الأول من مسلسل «الاختيار»، إضافة إلى سلسلة مسلسل «كلبش» التى بنت نجومية «كرارة».

ريهام وأيمن.. فاكهة الدراما تواصل الإبداع والصعود إلى القمة

تشارك النجمة ريهام حجاج فى الموسم الدرامى الرمضانى بشكل مختلف، حيث تقدم الدراما الاجتماعية الممزوجة بالكوميديا الخفيفة، وتتعاون مجددًا مع المؤلف أيمن سلامة فى المسلسل الجديد «صدفة» بعد التعاون المتكرر فى مسلسلات مثل «لما كنا صغيرين» و«يوتيرن» و«جميلة». كما تكرر ريهام حجاج التعاون مع المخرج سامح عبدالعزيز، الذى استطاع تقديم عمل مختلف معها رمضان الماضى من خلال مسلسل «جميلة».

الفخرانى وأبوعميرة.. إطلالة جديدة لكبار مدرسة الفن الهادف

من المؤشرات القوية على تقديم موسم درامى قوى وجود الفنان القدير يحيى الفخرانى من خلال مسلسله «عتبات البهجة» المقرر عرضه خلال الموسم الرمضانى، مع المخرج الكبير مجدى أبوعميرة، فى مسلسل «عتبات البهجة» المقتبس من رواية بالاسم نفسه للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وعالجها دراميًا السيناريست مدحت العدل. وحقق الثنائى نجاحات كبيرة للغاية خلال مشوارهما الفنى، وكان أول تعاون بينهما من خلال مسلسل «جحا المصرى» عام ٢٠٠٢، بمشاركة لوسى ومنى زكى وحسن حسنى وعدد كبير من النجوم. وعاد الثنائى للتعاون مجددًا فى واحد من أهم أعمال الفنان القدير يحيى الفخرانى مسلسل «يتربى فى عزو» من إنتاج عام ٢٠٠٧، وبطولة الفنانة الراحلة كريمة مختار ونهال عنبر وحسن مصطفى ورانيا فريد شوقى، واللافت فى الأمر أن الأعمال الثلاثة التى التقى فيها الثنائى هى أعمال كوميدية بالدرجة الأولى وناقشت قضايا اجتماعية جادة بأسلوب ساخر.

مكى والجندى.. رهان رابح على رصيد كبير من النجاح والجماهيرية

سلسلة طويلة من النجاحات حققها الثنائى أحمد مكى والمخرج أحمد الجندى بدأت عام ٢٠٠٨ من خلال فيلم «إتش دبور»، الذى كان نقلة نوعية فى حياة النجمين ووضعهما فى مصاف كبار النجوم.

وخلال رمضان المقبل يحضر الثنائى مفاجأة من العيار الثقيل من خلال الجزء الثامن من سلسلة «الكبير أوى»، بعد أن أشرف «الجندى» على كتابة المسلسل بالتعاون مع «مكى»، نظرًا للتفاهم الكبير بينهما.

وأثمر التعاون بين الثنائى عن عدد كبير من الأعمال بعد «إتش دبور» منها فيلما «طير إنت» و«لا تراجع ولا استسلام» فى عامى ٢٠٠٩ و٢٠١٠، ثم فيلم «سيما على بابا» عام ٢٠١١، ليحصل «الجندى» على مهمة إخراج الجزء الثانى من «الكبير أوى» عام ٢٠١٢، ويستمر فى تقديم باقى الأجزاء.