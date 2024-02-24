السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. ظهور مختلف لـ رشا مهدي في سر إلهي

رشا مهدي في مسلسل
رشا مهدي في مسلسل سر إلهي

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوسترا منفردا للفنانة رشا مهدي ضمن البوسترات الترويجية المنفردة التي أطلقتها مسلسل سر إلهي رمضان 2024، وهو من بطولة النجمة روجينا وعدد كبير من النجوم.

مسلسل سر إلهي رمضان 2024

يعرض مسلسل سر إلهي رمضان 2024 المبارك حيث ظهرت النجمة رشا مهدي على البوستر الجديد في إطلالة مختلفة وبشكل جديد حيث تقدم دورا محوريا في العمل الجديد الذي  يضم نخبة كبيرة من النجوم ومن المتوقع أن يكون الدور مختلف عن الأدوار التي قدمتها مؤخرا.

وكانت رشا مهدي قدمت عددا من الأدوار خلال الفترة الماضية منها مسلسل “حكايات جروب العيلة” و"زي القمر" و"ورا كل باب" وغيرها من الأعمال.

ويواصل المخرج رؤوف عبد العزيز تصوير المسلسل الجيدد بعدد من الدسكورات بالقاهرة حيث قرر تكثيف ساعات التصوير خلال الأيام القادمة للنتهاء من التصوير في الوقت المحدد وفقا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة للمسلسل المكون من 15 حلقة والمقرر أن يشارك في ماراثون مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل سر إلهي

ويشارك في مسلسل "سر إلهي"، بجانب روجينا، عدد من نجوم الفن أبرزهم أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي ويوسف الأسدي، إخراج رءوف عبدالعزيز.

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وكانت منصة Watch it الرقمية، قد طرحت برومو لمسلسل "سر إلهي"، وتضمن البرومو العديد من المشاهد التشويقية والعبارات التي توضح معاناة "نصرة" والتي تجسدها روجينا خلال أحداث العمل.
 

وتدور أحداث "سر إلهي" بطولة الفنانة روجينا، الذي تخوض البطولة المطلقة الثالثة لها في شهر رمضان المبارك، حول السيدة التي تسمي نصرة، والتي ستجسدها الفنانة روجينا ضمن أحداث مسلسل "سر إلهي"، والتي تكون متزوجة من محمد ثروت الذي يشاركها بطولة العمل الفني "سر إلهي".

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