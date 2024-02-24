السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل كامل العدد +1 لدينا الشربيني

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد + 1

حالة من الترقب بين الجمهور انتظارًا لعرض مسلسل كامل العدد +1 للنجمة دينا الشربيني والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

ونجح برومو مسلسل كامل العدد +1 لدينا الشربيني في الاستحواذ على اهتمام المشاهدين خاصة بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل كامل العدد الذي عرض في موسم رمضان الماضي. 

مسلسل كامل العدد +1 لدينا الشربيني 

ويواصل أبطال مسلسل كامل العدد +1 تصوير مشاهدهم تحت قيادة المخرج خالد الحلفاوي والذي رفع ساعات تصوير مسلسل كامل العدد +1 لتصل إلى 12 ساعة يوميا لإنجاز أكبر عدد من مشاهد المسلسل قبل حلول شهر رمضان بوقت كاف وفقا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة لمسلسل كامل العدد +1.

وأوشك المخرج خالد الحلفاوي على الانتهاء من مونتاج الحلقات الأولى من مسلسل كامل العدد +1 وذلك بالتزامن مع تصويره. 

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تفاصيل مسلسل دنيا الشربيني كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد +1 هو الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة. 

ومسلسل كامل العدد +1 مكون من 15 حلقة فقط ومن المقرر عرضه في النصف الأول من شهر رمضان المقبل 2024. 

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل كامل العدد +1 البوسترات الدعائية للعمل بشكل منفرد لأبطاله استعدادا لعرضه على إحدى شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

وفي لافتة إنسانية قرر صناع مسلسل كامل العدد +1 إطلاق اسم عمر علي الطفل الجديد نسبة لاسم الفنان مصطفى درويش في الجزء الأول والذي رحل عن عالمنا دون استكمال دوره في الجزء الثاني من المسلسل. 

قصة مسلسل شريف سلامة كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار إجتماعى لايت حيث مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة" وتظهر مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، وطرح قضايا وقصص من واقع المجتمع والحياة، وفي الجزء الثاني تتطور شخصيات الأبناء وتتطور مشاكلهم، هذا ما جعل المسلسل يكون قريبا من المشاهدين أن شخصياته حقيقية.

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أبطال مسلسل كامل العدد +1


مسلسل كامل العدد من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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