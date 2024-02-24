موعد عرض مسلسل حدوتة منسية الحلقة 21.. مصير غامض يواجه سعاد

نجح مسلسل حدوتة منسية من بطولة النجمة سوسن بدر وأحمد فهيم وعدد متميز من نجوم الفن في الاستحواذ على اهتمام الجمهور منذ عرض الحلقة الأولى من العمل على شاشة cbc وتصدر قائمة الأكثر بحثا عبر محرك البحث جوجل.

كما تصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it الرقمية وخلال هذا التقرير نرصد لكم موعد عرض مسلسل حدوتة منسية وقصته وأبطاله وموعد الحلقة الجديدة 21.

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية الحلقة 21

يعرض مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن على شبكة قنوات cbc من السبت إلى الأربعاء فيما تعرض القناة حلقات مجمعة للعمل يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع حيث جاء موعد عرض مسلسل حدوتة منسية مساء اليوم السبت عبر شبكة قنوات cbc في تمام الساعة الثامنة مساءً وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة على شاشة cbc العامة وتعاد في تمام الساعة الثانية صباحا والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12 ظهرًا.

موعد إعادة مسلسل حدوتة منسية

بينما تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل حدوتة منسية الحلقة 21 على cbc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساء وتعاد في الساعة 10 صباحًا ثم تعاد مرة أخرى الساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

قصة مسلسل حدوتة منسية

وتدور أحداث مسلسل حدوتة منسية حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هى المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيرت طوفان" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث وتدخل في صراع معه بعد تهديده لها بالفساد حياة أبناء زوجها وتشهد الحلقة 21 مسلسل حدوتة منسية عودة نوح من دمياط للبحث عن سعاد بعد اختفائها.

أبطال مسلسل حدوتة منسية عدد حلقاته

مسلسل حدوتة منسية الحلقة 21 من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدي البحيري، هبة عبد الغني،محمد لطفي شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمي، شريف طلبة، ندى فقيه ومسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين والعمل مكون من 30 حلقة.

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