التفاصيل الكاملة لانضمام "المتحدة" لـ صندوق دعم السينما Big time

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن انضمامها للاستثمار في صندوق دعم السينما Big time، وذلك للاستثمار في تقديم أعمال سينمائية ضخمة، في خطوة جديدة من خطوات الشركة المتحدة لتوسيع دائرة التعاون مع عدد من الجهات داخل وخارج مصر؛ ولنشر الفن المصري في كل مكان بجودة عالية.

يأتي ذلك عن طريق انضمام شركة دي ميديا الإعلامية، إحدى شركات المتحدة، إلى مجموعة الشركات المستثمرة في الصندوق.

وأصدرت الشركة المتحدة بيانا جاء فيه: "يسر شركة المتحدة، من خلال شركة دي ميديا الإعلامية (إحدى شركاتها التابعة)، أن تعلن عن انضمامها للاستثمار في صندوق دعم السينما Big time، بالتعاون مع المستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفيه؛ الراعي الرئيسي للصندوق، ووزارة الثقافة السعودية، ومجموعة من الشركات الرائدة في مجال صناعة السينما والإعلام؛ وذلك استكمالًا لدور شركة المتحدة في دعم الفن والثقافة في مصر والعالم العربي".

ويرصد الدستور تفاصيل الصندوق وأهميته في النقاط التالية:

يهدف صندوق Big Time الاستثماري إلى رفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام التي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي.

المرحلة الأولى من الأفلام المنتجة هي الأفلام المصرية والسعودية والخليجية والعربية.

الشركات المشاركة في الصندوق حتى الآن هي "شركة دي ميديا وشركة صلة استديو، شركة الوسائل SMC، شركة العالمية، شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، شركة بنش مارك، وشركة بيسكوير للإنتاج الفني.

يخصص الصندوق لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام

يشارك عدد كبير من نجوم مصر في المرحلة الأولى من الأفلام على رأسهم أحمد عز وكريم عبدالعزيز

تهدف الشركة المتحدة من خلال الانضمام لتوسيع دائرة التعاون العربي بشكل فعال في زيادة جودة المحتوى

وبالتزامن مع إعلان المتحدة، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه "GEA"، عن انضمام شركة دي ميديا الإعلامية إحدى شركات المتحدة إلى مجموعة الشركات المستثمرة في صندوق Big Time، والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق خلال الشهر الجاري.

ويهدف صندوق Big Time الاستثماري إلى رفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام التي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي من خلال الاستثمار كمرحلة أولى في أهم الأفلام السعودية والخليجية والعربية.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه "GEA" ستساهم في صندوق Big Time الاستثماري كراعٍ رئيسي، في حين تأتي وزارة الثقافة كراعٍ مشارك، إلى جانب مجموعة من الشركات المتخصصة في المجال، وهي: شركة صلة استديو، شركة الوسائل SMC، شركة العالمية، شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، شركة بنش مارك، وشركة بيسكوير للإنتاج الفني.