"الحريفة" يواصل تصدر شباك التذاكر

يواصل فيلم "الحريفة" بطولة الفنان نور النبوي وعدد كبير من الشباب تصدر شباك التذاكر المصري منذ إطلاقه حتى صباح اليوم الخميس.

إيرادات فيلم "الحريفة"

واستطاع فيلم "الحريفة" أن يحقق حتى صباح اليوم إيرادات وصلت إلى 63 مليون جنيه و900 ألف جنيه متفوقًا على كل الأفلام المتواجدة في الشباك حاليًا، ومنها فيلم "رحلة 404" بطولة النجمة منى زكي وعدد من النجوم وفيلم "الإسكندراني" بطولة الفنان أحمد العوضي وزينة وعدد كبير من الأفلام الأخرى.

يذكر أن فيلم "الحريفة"، بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج طارق الجنايني.

قصة فيلم "الحريفة"

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.