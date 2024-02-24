السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسار اجباري لـ عصام عمر وأحمد داش

قصة مسلسل مسار اجباري
قصة مسلسل مسار اجباري

قارب عدد كبير من أبطال وصناع الدراما في الانتهاء من تصوير عدد من مسلسلات رمضان 2024، ومن بينها مسلسل مسار إجباري بطولة عصام عمر وأحمد داش وعدد كبير من النجوم، وخلال التقرير التالي نرصد قصة مسلسل مسار اجباري ضمن مسلسلات رمضان 2024.
 


قصة مسلسل مسار اجباري



تدور أحداث قصة مسلسل مسار اجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر حول شابين في أعمار متقاربة في منطقة شعبية يخوضان حياة صعبة وبعد فترة من الزمن يكتشفان أنهما أخين لأب واحد ومن أمهات مختلفة ويجمعهما مسار واحد، يحاولان خلال الأحداث أن يكتشفان اسرارا حول حياة والدهما الراحل وما الذي  يخفيه القدر.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش وعصام عمر


وحول الشخصيات يتواجد الفنان عصام عمر في شخصية مختلفة تماما عن شخصياته السابقة من خلال شخصية شاب في كلية الحقوق ولكنه متمرد على الوضع الذي  يعيش فيه ويحاول الخروج منه بكل الطرق وخلال رحته يواجه الكثير من الصعاب بينما يجسد الفنان الأاب أحمد داش دور ميكانيكي في منطقة شعبية وابن وحيد لسيدة يلتقي بأخيه ويخوضان تجربة مليئة بالإثارة والتشويق.
 



أبطال مسلسل مسار إجباري
 


يشارك في بطولة مسلسل مسار إجباري عدد كبير من النجوم بجاب بطلي العمل عصام عمر وأحمد داش ومن أبطال المسلسل النجمة صابرين والفنانة بسمة والفنان القدير رشدي الشامي ومحسن منصور وعدد كبير من الشباب وضيوف الشرف.


مسار إجباري للمؤلف باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية في أول تجربة خاصة خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم والعمل الجديد مكون من 15 حلقة.

 

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وقارب أبطال وصناع العمل على الانتهاء تماما من تصوير المسلسل الجيدد وتبدأ المخرجة نادين خان خلال الأيام القادمة مونتاج الحلقات لتسليمها للشركة المنتجة وتجهيزها للعرض خلال شهر رمضان القادم.

وياتي المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان الشاب عصام عمر في مسلسل بالطو على منصة واتش إت بداية العام الماضي وتصدره مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى النجاحات الكبيرة التي حققها أحمد داش مؤخرا.

 

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