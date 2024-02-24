مسلسلات رمضان 2024 | قصة عائلة شوقى محروس فى صيد العقارب (خاص)

تواصل النجمة غادة عبدالرازق تصوير أحداث مسلسلها الجديد "صيد العقارب" الذى تخوض به النجمة غادة عبدالرازق، السباق الدرامي الرمضاني المقبل، بقيادة المخرج أحمد حسن.

صراع بين شوقى محروس وغادة عبدالرازق

وعلم "الدستور" من مصدر خاص أن غادة عبدالرزاق تجسد خلال الأحداث شخصية تُدعى "عايدة" تدخل فى صراع كبير مع "شوقى محروس" وهو رجل أعمال أرستقراطي يجسده النجم الشاب عماد صفوت، وهو زوج "فاطمة" شقيقتها خلال العمل وتجسدها الفنانة سامية عاطف، ولديه خلال الأحداث من الأبناء 2، ويجسدهما كل من الفنان الشاب محمد صلاح، والفنانة الشابة ريم المصري.

النجمة غادة عبدالرازق، "عايدة" خلال الأحداث، تنقلب حياتها رأسا على عقب، خاصة بعد مقتل شقيقها، الأمر الذى يفتح بابًا للثأر والانتقام، كما تدخل فى صراع بين الأقارب من أجل "البيزنس"، ومن ثم تتوالى الأحداث خلال 30 حلقة مليئة بالإثارة والتشويق.

تفاصيل أحداث مسلسل "صيد العقارب"

تدور أحداث مسلسل "صيد العقارب" في إطار اجتماعي تشويقي، ويضم 30 حلقة مليئة بالتشويق والصراع بين عائلتين كبيرتين، وهما ضرغام والغول يتسما منذ الصغر بالصداقة والقرب يولد بينهما صراع وانتقام، ومن المقرر عرض حلقات المسلسل عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت الرقمية.

صناع وأبطال مسلسل "صيد العقارب"

ويشارك في بطولة مسلسل "صيد العقارب" أمام النجمة غادة عبدالرازق، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم رياض الخولي، أحمد ماهر، محمود عبدالمغني، منال سلامة، محمد علاء، سيمون، ميار الغيطي، عماد صفوت، مجدي بدر، سامية عاطف، أحمد ماجد، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، والموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان، ومن إخراج أحمد حسن.