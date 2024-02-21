مصدر لـ"الدستور": خالد داغر يغادر منصبه خلال ساعات وتعيين رئيس جديد للأوبرا

تنتهى غدًا الخميس 22 فبراير، فترة ندب الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يتم إصدار قرار من قِبل الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بتحديد ندبه لمدة عام آخر، أو تتم الاستعانة برئيس جديد ليتولى مهام رئاسة الدار العريقة.

وعلم "الدستور" من مصدر خاص، أن الدكتورة لمياء زايد، عميد المعهد العالي للباليه، هى الأقرب لرئاسة دار الأوبرا المصرية، خلفًا للدكتور خالد داغر.

وأفاد المصدر، بأن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة اجتمعت ظهر اليوم الأربعاء، مع الدكتورة لمياء زايد، لمناقشة العديد من الأمورالثقافية والفنية، ووجهت الوزيرة بضرورة تطوير خطة واستراتيجية العمل بدار الأوبرا المصرية بما يتوافق مع التوجهات الفنية العالمية والمدخلات والتقنيات الحديثة التى يشهدها العالم.

وأكد المصدر، أن الدكتور خالد داغر، ذهب منذ قليل، إلى مكتبه بدار الأوبرا المصرية لأخذ جميع متعلقاته من داخل المكتب.

ومن المقرر أن يصدر قرار تولي لمياء زايد، لرئاسة الأوبرا خلال الساعات المقبلة على أن تتسلم مهام عملها رئيسًا لدار الأوبرا المصرية بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 25 فبراير الجاري.

يذكر أن الدكتورة لمياء زايد، شغلت منصب عميد المعهد العالي للباليه، وقدمت عروضًا عالمية أبرزها كسارة البندق، أما الدكتور خالد داغر، فتولى رئاسة الأوبرا فى فبراير العام الماضي 2023، وكان قبلها تولى رئاسة البيت الفني لدار الأوبرا على مدار السنوات الماضية، وعمل أستاذًا بالكونسرفتوار، كما أنه من أهم عازفي آلة التشيلو، ولد ونشأ في عائلة فنية فوالده عازف الكمان العالمي والموسيقار عبده داغر، وعشق داغر الموسيقى ذلك الأمر الذي جعله يسعى إلى الانضمام للكونسرفتوار عندما لم يكن يتعدى عمره العاشرة، وبدأ في تعلم آلة نفخ تسمى الكورنو.