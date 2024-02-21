أبرز أحداث حلقات مسلسل وبينا ميعاد 2 ومواعيد العرض والقنوات الناقلة

تشهد حلقات مسلسل "وبينا ميعاد 2" للنجم صبري فواز، والنجمة شيرين رضا، ونخبة كبيرة من الفنانين، تصاعد فى الأحداث بشكل مميز، ما جعله يتصدر التريند ومؤشرات البحث على جوجل، منذ انطلاق أولى حلقاته منتصف يناير الماضي، على شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية.

أحداث مسلسل وبينا ميعاد 2

مسلسل وبينا ميعاد 2، ينافس بقوة فى الموسم الدرامي الشتوى الحالي، وسط مجموعة من الأعمال الدرامية الاجتماعية التى تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية التى تخص الأسرة ويتناسب مع جميع الفئات العمرية.

يبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي ومحبي الدراما المصرية عن مواعيد عرض حلقات مسلسل "وبينا ميعاد2" خاصة مع تصاعد الأحداث المليئة بالتشويق وهو ما تريده اليكم الدستور فى السطور التالية..

مواعيد عرض حلقات مسلسل وبينا ميعاد 2 على قنوات DMC

تعرض حلقات مسلسل وبينا ميعاد 2، يوميًا من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC فى تمام الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا، ثم تعاد مرة أخرى فى تمام الساعة 3 ظهرًا.

كما تعرض الحلقة على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 8 صباحًا وتعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الرقمية بشكل حصري.

قصة مسلسل وبينا ميعاد 2

"وبينا ميعاد 2" تدور أحداثه فى إطار إجتماعي ويحتوى على جزء لايت كوميدي، ويضم 40 حلقة تتناول قضايا حقيقية ومشكلات اجتماعية وأسرية عديدة داخل الأسرة بين الأزواج من جهة وبين الآباء والأبناء من جهة أخرى، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي يطرأ على المجتمع.

صناع وأبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

مسلسل وبينا ميعاد2، يضم نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم صبري فواز، وشيرين رضا، مدحت صالح، وفاء صادق، نادية رشاد، بسمة، محمد مهران، يوسف ماجد الكدواني، آية سالم، أميرة أديب، أسامة الهادي، تسنيم، محمد العزازي، كنزى رماح، ومن إنتاج شركة سكوير ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال.