الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أبرز أحداث حلقات مسلسل وبينا ميعاد 2 ومواعيد العرض والقنوات الناقلة

وبينا ميعاد 2
وبينا ميعاد 2

تشهد حلقات مسلسل "وبينا ميعاد 2" للنجم صبري فواز، والنجمة شيرين رضا، ونخبة كبيرة من الفنانين، تصاعد فى الأحداث بشكل مميز، ما جعله يتصدر التريند ومؤشرات البحث على جوجل، منذ انطلاق أولى حلقاته منتصف يناير الماضي، على شبكة قنوات DMC  ومنصة WATCH IT الرقمية.

أحداث مسلسل وبينا ميعاد 2 

مسلسل وبينا ميعاد 2، ينافس بقوة فى الموسم الدرامي الشتوى الحالي، وسط مجموعة من الأعمال الدرامية الاجتماعية التى تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية التى تخص الأسرة ويتناسب مع جميع الفئات العمرية.

 يبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي ومحبي الدراما المصرية عن مواعيد عرض حلقات مسلسل "وبينا ميعاد2" خاصة مع تصاعد الأحداث المليئة بالتشويق وهو ما تريده اليكم الدستور فى السطور التالية..

مواعيد عرض حلقات مسلسل وبينا ميعاد 2 على قنوات DMC

تعرض حلقات مسلسل وبينا ميعاد 2، يوميًا من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC فى تمام الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا، ثم تعاد مرة أخرى فى تمام الساعة 3 ظهرًا.

كما تعرض الحلقة على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 8 صباحًا وتعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء،  إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الرقمية بشكل حصري.

لصبري فواز وشيرين رضا.. موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة الـ 30

الحلقات الأخيرة.. موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقات الجديدة.. وتفاصيل الأحداث

موعد عرض مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني الحلقة 26 وأبرز أحداثها

قصة مسلسل وبينا ميعاد 2

"وبينا ميعاد 2" تدور أحداثه فى إطار إجتماعي ويحتوى على جزء لايت كوميدي، ويضم 40 حلقة تتناول قضايا حقيقية ومشكلات اجتماعية وأسرية عديدة داخل الأسرة بين الأزواج من جهة وبين الآباء والأبناء من جهة أخرى، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي يطرأ على المجتمع.

صناع وأبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

مسلسل وبينا ميعاد2، يضم نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم صبري فواز، وشيرين رضا، مدحت صالح، وفاء صادق، نادية رشاد، بسمة، محمد مهران، يوسف ماجد الكدواني، آية سالم، أميرة أديب، أسامة الهادي، تسنيم، محمد العزازي، كنزى رماح، ومن إنتاج شركة سكوير ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال.

صناع وأبطال مسلسل وبينا ميعاد2 مسلسل وبينا ميعاد2 أحداث مسلسل وبينا ميعاد2 وبينا ميعاد 2 مسلسل وبينا ميعاد أحداث مسلسل وبينا ميعاد صبري فواز شيرين رضا

مواد متعلقة

6 مسلسلات كوميدية على مائدة "قنوات المتحدة" في رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024 | موعد أولى حلقات مسلسل جودر لياسر جلال والقنوات الناقلة

مسلسلات رمضان 2024| المتحدة تطرح 10 بوسترات منفردة لأبطال مسلسل "المعلم"

مسلسلات رمضان 2024 | خالد حماد يضع الموسيقى التصويرية لـ إمبراطورية ميم (خاص)

مسلسلات رمضان 2024 | غادة عبدالرازق بين مصر الجديدة والعزبة من أجل صيد العقارب (خاص)

بـ"عيون القلب".. شيرين تشعل حماس الحاضرين فى أولى حفلات ليالى مصرية سعودية بالأوبرا (صور)

رغم مرضه.. محمد منير يُحيي أولى حفلات ليالى مصرية سعودية بالأوبرا

عمر خيرت يشعل أولى حفلات "ليالى مصرية سعودية" بالأوبرا

الأكثر قراءة

عاجل| مصر تحرج أمريكا في العدل الدولية.. كشف لجرائم الاحتلال ودعم أمريكي مطلق

مصر تُحاصر إسرائيل أمام "العدل الدولية" فى مرافعة تاريخية لأجل فلسطين

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ممثل مصر بمحكمة العدل الدولية توضح رؤية القاهرة فى الممارسات الإسرائيلية بالأراضى المحتلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية