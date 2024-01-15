هاني كمال لـ الدستور: "وبينا ميعاد2" قضاياه واقعية وفخور بالتنوع فى العرض لإرضاء أذواق الجمهور

أكد المؤلف والمخرج هاني كمال، أنه أوشك على الانتهاء من تصوير أحداث "وبينا ميعاد 2" بأكمله، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ "الدستور" أنه قام بكتابة السيناريو والحوار للمسلسل قبل انطلاق التصوير، الذي بدأ منذ حوالى ثلاثة أشهر، مؤكدًا أنه لم يتبقى له سوى 20% من إجمالى المشاهد.

سعيد بحالة اندماج الجمهور مع أحداث وبينا ميعاد2 من أول حلقة

وأعرب "كمال" عن سعادته البالغة بردود الأفعال على أحداث أولى حلقات الجزء الثاني، وحالة الاندماج بين المشاهد وتفاصيل الأحداث، لافتًا إلى أن الجزء الجديد ليس استكمالا للأحداث بقدر احتوائه على قضايا وخطوط درامية جديدة كلها واقعية، ولكل شخصية فى أحداث المسلسل، مؤكدا أن "وبينا ميعاد 2" يتناول قضايا حقيقية ومشكلات اجتماعية وأسرية عديدة داخل الأسرة بين الأزواج من جهة وبين الآباء والأبناء من جهة أخرى، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي يطرأ على المجتمع.

فخور بالعرض على منصة واتش ات ومجموعة قنوات DMC لإرضاء أذواق الجمهور

وأعرب هاني، عن سعادته وفخره بعرض المسلسل على منصة واتش ات مع العرض على مجموعة قنوات دي أم سي، قائلا: كل الشكر للمنتج إبراهيم حمودة والشركة المتحدة ومسئولي منصة واتش ات الرقمية، فقد أصبح هناك جمهور عريض وعدد كبير من المتابعين للمنصات الإلكترونية، خاصة الشباب والأشخاص الذين يحبون متابعة العمل دون فواصل إعلانية، كما أن نجاح العمل يرتبط به القاعدة الجماهيرية الكبيرة، من خلال السمعة التي يكتسبها على المنصات وبين رواد السوشيال ميديا، ليجعل الجمهور متشوقا لمتابعة الأحداث كما أن التنوع مطلوب في العرض، فهناك جمهور مازال مرتبطا بالتليفزيون وقنواته.

صناع وأبطال مسلسل وبينا ميعاد2

يشارك فى بطولة مسلسل وبينا ميعاد 2، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم صبري فواز، وشيرين رضا، مدحت صالح، وفاء صادق، نادية رشاد، بسمة، محمد مهران، يوسف ماجد الكدواني، آية سالم، أميرة أديب، أسامة الهادي، تسنيم، محمد العزازي، كنزى رماح، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال، ومن إنتاج شركة سكوير ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.