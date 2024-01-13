صُناع وأبطال «وبينا ميعاد» يتحدثون لـ«الدستور»: 40 حلقة مليئة بالمفاجآت

بدأت قنوات DMC، عرض الجزء الثانى من مسلسل «وبينا ميعاد»، وسط حفاوة من المشاهدين، خاصة بعد نجاح الجزء الأول الذى عُرض العام الماضى، وناقش العديد من القضايا الاجتماعية.

ويشهد المسلسل تعاونًا بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة «سكوير»، ويلعب أدوار البطولة مجموعة من النجوم الكبار والشباب، فى مقدمتهم صبرى فواز، وشيرين رضا، ومدحت صالح، وبسمة، ووفاء صادق، وإيهاب فهمى، وهاجر الشرنوبى، وغيرهم.

ويعرض العمل على DMC فى تمام الساعة الثامنة مساء يوميًا من السبت إلى الأربعاء، وتعرض الحلقات عبر قناة DMC دراما فى تمام الحادية عشرة مساء، فيما بدأ العرض، الجمعة، عبر منصة WATCH IT بشكل حصرى.

«الدستور» تواصلت مع نجوم وصُناع المسلسل، المكون من ٤٠ حلقة، لاستعراض كل التحضيرات والتجهيزات والتفاصيل الخاصة بالشخصيات والأحداث.

شيرين رضا: السيناريو مكتوب بحرفية وشعرت بأننى أُم حقيقية

قالت النجمة شيرين رضا إنها وافقت على المشاركة فى الجزء الثانى من المسلسل دون تردد، لأن السيناريو أعجبها؛ إذ يناقش قضايا تهم كل بيت مصرى، معتبرة أنها محظوظة بمشاركتها فى العمل منذ بدايته.

وأضافت: «الخطوط الدرامية لكل الأبطال تحمل العديد من المفاجآت التى تتكشف على مدار الأحداث، ونقدم دراما تهتم بالحفاظ على مستقبل الأبناء، لبناء جيل جديد واع»، مشيرة إلى أن المؤلف هانى كمال كتب السيناريو والحوار بحرفية شديدة.

وأوضحت: «مخرج محترف ومؤلف بارع يهتم بكل التفاصيل، ويركز على الممثل خلال التصوير ودرجة تقمصه الشخصية وانفعالاته، فهو يعلم جيدًا كيف يفجر طاقة الممثل، ويعطيه مساحة كافية للإبداع».

ورأت أن التناغم بينها وبين النجم صبرى فواز ساعد فى خروج العمل بشكل جميل، مشيدة بأداء جميع المشاركين فى العمل، خاصة أن المسلسل يرصد واقع المجتمع ويحلل المشكلات بدقة.

ولفتت: «الدراما التى نقدمها تهم مختلف الأعمار، لأنها قادرة على جذب الأنظار من ناحية، وقادرة على إثارة الشغف فى نفوس الجمهور المتعطش إلى الأحداث، من ناحية أخرى»، مشيرة إلى أن المسلسل يهتم بمشكلات الأسرة المصرية، خاصة مشكلة تربية الأبناء فى الطبقة المتوسطة.

وعن تجسيدها دور الأم الأرستقراطية المسئولة عن ٨ أبناء، قالت: «أدوار الأم لها أكثر من شكل، ودائمًا تجذبنى، وأنا بطبعى أبحث عن التنوع ولا أحصر نفسى فى شخصية واحدة، ومشاعر الأمومة بالنسبة لى فى العمل حقيقية للغاية، لدرجة جعلتنى أشعر بأننى أم حقيقية لهؤلاء الأبناء، ولست ممثلة»، مؤكدة أن العمل ملىء بالأحداث المشوقة للجمهور.

وذكرت أن الكواليس كانت ممتعة، ومليئة بالمحبة والتعاون والالتزام والاحترام، فى ظل سعى الجميع للوصول بالمسلسل إلى أعلى مستوى، وهذا جعل كل طاقم العمل أمام وخلف الكاميرا أسرة واحدة. وأشادت بمجهودات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى لم تبخل بشىء على المسلسل، مشيرة إلى أن سوق الدراما المصرية أصبحت أكثر تطورًا وانتعاشًا بفضل «المتحدة». وشددت على أن «المتحدة» تبذل جهودًا كبيرة لدعم الدراما، سواء على مستوى الصناعة والصُناع أو على مستوى الحركة المستمرة للسوق على مدار العام، التى تنعكس على كل العاملين فى مجال الفن وأمام وخلف الكاميرا، إضافة إلى دعم الوجوه الجديدة الشابة لدرجة توليهم البطولات المطلقة فى عدد كبير من الأعمال.

صبرى فواز: عمل درامى متكامل الأركان.. و«مبسوط بمساحة الشباب»

حرص النجم صبرى فواز، فى بداية حديثه، على تهنئة الجمهور بقدوم العام الجديد، متمنيًا لمصر وشعبها عامًا مليئًا بالاستقرار والنجاحات والأمل والتفاؤل، معربًا عن سعادته بإطلاق أولى حلقات المسلسل مع بداية ٢٠٢٤.

وقال إن المسلسل يحقق معادلة صعبة، بتقديم محتوى مهم يناقش قضايا اجتماعية وإنسانية وعائلية مهمة، خلال ٤٠ حلقة مليئة بالتشويق فى الوقت ذاته، لذلك وجد نفسه أمام عمل درامى متكامل الأركان.

وأضاف أنه وافق على تقديم جزء ثانٍ من العمل لعدة أسباب، أهمها أن مساحة الدراما فتحت ذراعيها للشباب بشكل أكبر، و«هذا شىء يُسعدنى بشكل كبير، ويجعلنى متفائلًا بمستقبل الدراما». وواصل: «الجزء الجديد من (وبينا ميعاد) ملىء بالتفاصيل والقضايا الاجتماعية والإنسانية، من حيث مناقشتها وكيفية إيجاد حلول مناسبة لها، كما أنه يفرز مواهب نخبة كبيرة من النجوم الشباب، كل منهم قادر على أن يتحمل مسئولية عمل درامى بأكمله». وشدد على وجود عوامل أساسية تسهم فى خروج المسلسل بصورة مبهرة، أهمها الجمع بين جيلين مختلفين فى كل شىء، من أجل العودة إلى المبادئ والقيم والتربية الإيجابية والأخلاق، والحفاظ على الأصول فى الأسرة والمجتمع، وصولًا لإيجاد حلول للمشاكل التى تواجه أغلبية الأطفال والشباب، وصولًا لإيجاد حلول للحفاظ على العلاقات الزوجية. وأعرب عن سعادته البالغة بالتعاون المستمر مع المؤلف والمخرج هانى كمال، قائلًا: «هانى مؤلف ومخرج متفرد له منطقته الخاصة، وفى كل مرة أتحدث عنه أؤكد أنه أحد رواد الدراما الاجتماعية الهادفة، فقد تعاونا من قبل فى عدة أعمال ناجحة منها (ولاد ناس) و(وبينا ميعاد)، كما أن الشركة المتحدة توفر كل الإمكانات لعمل الجميع فى جو عائلى لا ينقصه أى شىء لخروج العمل فى أبهى صورة».

وكشف عن تطور الأحداث فى حياة المهندس «حسن»، الذى يجسد دوره خلال العمل، و«نادية» التى تجسدها الفنانة شيرين رضا، خاصة بعد عودتهما فى نهاية الجزء الأول، ليواجها معًا تحديات كثيرة بعدما يتعرضان لعدة أزمات وظروف حياتية اجتماعية تجبرهما على ذلك.

وأكمل: «من هنا تتصاعد الأحداث فى إطار يناقش العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية والإنسانية، من خلال ٨ أولاد وبنات، وهم أولادى وبناتها».

وأكمل: «لذلك أثناء تصوير المسلسل أشعر بأننا أسرة واحدة متكاملة ومترابطة مع فريق العمل بأكمله، سواء أمام أو خلف الكاميرا».

هانى كمال: ليس استكمالًا للجزء الأول وباقٍ 20% من المشاهد

قال هانى كمال، مؤلف ومخرج مسلسل «وبينا معاد»، إنه كتب السيناريو والحوار الخاص بالمسلسل قبل بدء تصويره، الذى انطلق منذ حوالى ٣ أشهر، مؤكدًا أنه أوشك على الانتهاء من التصوير بالكامل، ولم يتبقَ سوى ٢٠٪ من إجمالى المشاهد.

وأضاف «كمال»: «(وبينا ميعاد ٢) يتناول قضايا ومشكلات اجتماعية عديدة داخل الأسرة، سواء بين الأزواج أو بين الآباء والأبناء، فى ظل اختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى يطرأ على المجتمع»، مشيرًا إلى أن الجزء الجديد ليس استكمالًا للأحداث، بقدر احتوائه على قضايا وخطوط درامية جديدة لكل شخصية.

وأعرب مؤلف ومخرج المسلسل عن سعادته وفخره بعرض العمل على منصة «واتش إت»، بالتزامن مع العرض على مجموعة قنوات «دى إم سى»، مضيفًا: «كل الشكر لمسئولى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة (واتش إت) الرقمية، فى ظل وجود جمهور عريض وعدد كبير من المتابعين للمنصات الإلكترونية، خاصة الشباب والأشخاص الذين يحبون متابعة العمل دون فواصل إعلانية».

وواصل: «نجاح العمل يكون من خلال السمعة التى يكتسبها على المنصات وبين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فكلها عوامل تجعل الجمهور متشوقًا لمتابعة الأحداث»، مشددًا فى الوقت ذاته على أن التنوع فى العرض مطلوب، نظرًا لوجود جمهور ما زال مرتبطًا بالتليفزيون وقنواته.

واختتم بقوله: «حرصت على أن يكون المسلسل مناسبًا لجميع الفئات العمرية، حتى يجمع كل أفراد الأسرة على مائدة واحدة، وهو ما أُفضله فى الدراما بصفة عامة، وأعتبره نقطة أساسية فى كل أعمالى».

مدحت صالح: أقدم أغنيات جديدة تناسب «الدراما الاجتماعية الصادقة»

أعرب النجم الكبير مدحت صالح عن سعادته الكبيرة بالمشاركة فى الجزء الثانى من المسلسل، خاصة بعد نجاح الجزء الأول، قائلًا: «شعرت بالحماس حينما علمت بصناعة جزء ثان من المسلسل، لأننى أحب الدراما الاجتماعية المكتوبة بصدق، مثل التى يقدمها هانى كمال، فهى تعيش مع الجمهور على مدار السنوات، فالأحداث قريبة من الحقيقة وتهم الأسر المصرية.. نقدم شخصيات من لحم ودم». وأضاف: «الحمد لله أنهينا جزءًا كبيرًا من المشاهد، بنسبة ٨٠٪، وأشعر بسعادة كبيرة خلال التصوير، لأن كل المشاركين فى العمل أصبحوا أسرة واحدة»، معبرًا عن سعادته بالتعاون المستمر مع المؤلف والمخرج هانى كمال. وأوضح: «هناك علاقات اجتماعية وصداقة لا تقدر بثمن، وفى الحقيقة أعتبر علاقتى بالمؤلف هانى كمال خير مثال للأخوة والصداقة وعشرة العمر الطيبة، فقد تعاونا من قبل فى ٣ أجزاء للمسلسل العزيز على قلبى (أبوالعروسة)، وأتمنى تكرار التعاون». ورأى أن ما يحدث من تطور فى سوق الدراما المصرية يستحق الإشادة، مشيدًا بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى تسعى للارتقاء بمستوى الدراما والذوق العام، فى دليل على أن مصر ستظل صاحبة الريادة الفنية والتميز الدرامى. وأكد أن شخصية «رمزى»، التى يجسدها خلال أحداث المسلسل، تطورت وستحدث تحولات كبيرة فيها، خاصة بعد التصالح والمواجهة بينه وبين شذى- تجسدها الفنانة بسمة، مشيرًا إلى أن الجمهور سيستمتع بـ٤٠ حلقة خالية من المط، كما أنه سيقدم خلال الأحداث عددًا من الأغنيات الجديدة التى تتناسب مع الدراما.

إبراهيم حمودة: فخور بالتعاون مع «المتحدة» أكبر كيان إعلامى فى الشرق الأوسط

كشف المنتج إبراهيم حمودة، مالك شركة «سكوير»، عن أنه قرر إنتاج جزء جديد من المسلسل بالاتفاق مع المؤلف والمخرج هانى كمال، وفريق العمل بأكمله، وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإيمانها الشديد بما يقدمه صُناع العمل من رسائل اجتماعية للكبار والشباب والأطفال من واقع الطبقة المتوسطة.

وعن أبرز القضايا التى يناقشها الصناع والأبطال خلال الجزء الجديد، قال: «قضايا عديدة أساسية نناقشها خلال الحلقات، أبرزها سنة أولى جواز بمشاكلها وكيفية التغلب عليها، والملل الذى يصيب الحياة الزوجية وأسبابه وكيفية معالجته، ومناقشة الانفتاح الهائل للشباب على العالم كله، الذى جعل آراء البعض منهم تتخلله جرأة شديدة، وبحث كيفية التعامل مع ذلك».

وأضاف: «نناقش مشاكل الأطفال، ومنها (التنمر) وقضايا سن المراهقة، فمثلًا لأول مرة نناقش مبادئ التربية الجنسية، وكيف تحمى طفلك من التحرش، ومشاكل السوشيال ميديا والبلوجر، إضافة إلى الكثير والكثير الذى يلفت انتباه الجمهور، ويحث الجميع على بناء أسرة اجتماعية وإنسانية ناجحة من حيث العلاقات والتربية الإيجابية».

وأشاد بالتعاون مع الشركة المتحدة، قائلًا: «منذ الاتفاق المبدئى على المسلسل وجدنا اهتمامًا بجميع النقاط التى تمت مناقشتها خلال الجلسات، فدائمًا ما تسعى (المتحدة) لإثراء وإنعاش السوق الدرامية، وفخور بالتعاون مع أكبر كيان فى الشرق الأوسط للدراما والمحتوى الإعلامى».