نشاط فني.. تفاصيل حفلي فرقة "المولوية المصرية" بقبة الغوري والشيخ زايد

حالة من النشاط الفني تعيشها فرقة المولوية المصرية، بقيادة الفنان والمنشد عامر التوني، خاصة أنها تستعد لإحياء أكثر من حفل ضخم، خلال الأيام القادمة، أحدها على مسرح قبة الغورى، بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك يوم الخميس الموافق 18 يناير الجارى.

تفاصيل حفلي فرقة المولوية المصرية

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً، وقد طرحت الجهة المنظمة تذاكر الحفل بفئة واحدة قدرها 130 جنيها.

المولوية المصرية تلتقى الجمهور بالشيخ زايد مطلع فبراير

أما الحفل الثاني، تحييه فرقة المولوية المصرية، يوم الخميس الموافق 1 فبراير المقبل، على مسرح تياترو بمدينة الشيخ زايد، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء.

وفي سياق متصل، طرحت الجهة المنظمة تذاكر الحفل، وجاءت بثلاث فئات الأولى بقيمة 300 جنيه، والثانية بمبلغ 250 جنيها، أما الثالثة والأخيرة بقيمة 200 جنيه، ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة كامل العدد، خاصة أن نفدت نسبة كبيرة من تذاكره بعد طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز الحفل.

برنامج حفلي فرقة المولوية المصرية

ويجري المنشد عامر التوني، خلال الأيام الحالية العديد من البروفات الخاصة، لخروج الحفلي على أكل وجه، ووضع برنامج فني مميز لتقديمه للجمهور خلال الحفلات، يضم فقرات متنوعة من أمتع عروض الإنشاد الديني التراثي، الذي تتميز به المولوية، بمجموعة من أشهر أعمالها المختارة لكبار الشعراء والتي تدعم القيم السامية.

كما تقدم فرقة المولوية المصرية، مجموعة من المدائح النبوية والأشعار الصوفية التي تحث على مكارم الأخلاق، منها لولاك لولاك، ومتى يا حبيب القلب، عينى لغير جمالكم لا تنظر، يا مليحًا قد تجلى، ونارها فى أضلعى، إضافة إلى يا نفس عن الحب لا تتوقفي، تملكتم عقلي وقلبي ومسمعي، شربنا على ذكر الحبيب، يا مليحًا، لولاك يا زينة الوجود، ماذا عن طيف الأحبة لو سرى.