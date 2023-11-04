عامر التوني يخصص إيرادات حفل "المولوية" بالأوبرا لصالح الشعب الفلسطيني

قرر المنشد عامر التوني، قائد فرقة المولوية المصرية، تخصيص أرباح حفله المقرر إقامته يوم الخميس المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري، على خشبة مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية، لصالح الشعب الفلسطيني، وذلك دعما لأهالي غزة في محنتهم الجارية والأحداث الصعبة، بعد تعرضهم لانتهاكات واعتداءات وحشية على يد جيش الاحتلال الصهيوني، في ظل الأحداث المتلاحقة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

برنامج حفل المولوية المصرية على مسرح الجمهورية

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، وتقدم فرقة المولوية المصرية خلال الحفل، مجموعة من المدائح النبوية والأشعار الصوفية التي تحث على مكارم الأخلاق، منها لولاك لولاك، ومتى يا حبيب القلب، عينى لغير جمالكم لا تنظر، يا مليحًا قد تجلى، ونارها فى أضلعى، إضافة إلى يا نفس عن الحب لا تتوقفي، تملكتم عقلي وقلبي ومسمعي، شربنا على ذكر الحبيب، يا مليحًا، لولاك يا زينة الوجود، ماذا عن طيف الأحبة لو سرى.

كما تقدم الفرقة فقرات متنوعة من أمتع عروض الإنشاد الديني التراثي، الذي تتميز به المولوية، بمجموعة من أشهر أعمالها المختارة لكبار الشعراء والتي تدعم القيم السامية.

فرقة "المولوية المصرية"

فرقة "المولوية المصرية"، تأسست عام 1994 على يد منشدها ومنظرها الفكري عامر التوني، والتي حاول من خلالها طرح التراث المولوي المصري على الساحة العالمية، ليؤكد للعالم أجمع أن مصر لها خصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها، ويستعرض كل الأشكال الاحتفالية للطرق الصوفية في مصر أمثال الطريقة الميرغنية والشاذلية والرفاعية والبيومية وغيرهم من الطرق الصوفية التي تستخدم القوالب الموسيقية الدينية المختلفة.

وقد أسس التوني الفرقة بناء على تراث المولوية في مصر، وعلى الأشكال الاحتفالية للطرق الصوفية المختلفة فى مصر بدءًا من حوت وهو أول متصوف على وجه الأرض والذى نشأ فى مدينة ملوى بالصعيد، وكذلك على تراث المولوية العالمي.