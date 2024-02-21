6 مسلسلات كوميدية على مائدة "قنوات المتحدة" في رمضان 2024

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان الكريم، الذي يشهد سباقا دراميا زخما، ومنافسة شرسة بين كبار النجوم، من خلال تقديم مسلسلات متنوعة برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ينتظرها الجمهور بشغف على موائد الإفطار، وبالرغم من تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأعمال الدرامية العميقة والاجتماعية، إلا أن الأعمال الكوميدية تجذب شريحة كبيرة من القاعدة الجماهيرية فى مصر والوطن العربي، وبالنظر إلى الأعمال التلفزيونية التي سيتم عرضها خلال رمضان 2024.

قائمة المسلسلات الكوميدية فى رمضان 2024

يمكننا القول إن هذا العام يأتي برعاية المسلسلات الكوميدية التي تجمع عددًا من النجوم، كما تناقش العديد من القضايا بطريقة كوميدية.

"الدستور" يرصد إليكم في هذا التقرير أبرز الأعمال الكوميدية المشاركة في ماراثون مسلسلات رمضان 2024 وأبطالها، ونبذة مختصرة عن قصتها.

1 - الكبير أوي 8 للنجم أحمد مكي

يستكمل النجم أحمد مكي، نجاحه الذي حققه على مدار سبع أعوام بالمسلسل الشهير "الكبير أوي"، وينافس هذا العام بـ مسلسل الكبير أوي 8، والذي يحمل الكثير من المواقف الكوميدية التي تدخل قلب الجمهور وينتظرة كل موسم، حيث يراهن أحمد مكي على كوميديا بطعم جديد ليحافظ على سلسلة نجاحاته في شخصية "الكبير".

ويشارك فى مسلسل "الكبير أوي 8" عدد من ضيوف الشرف، منهم الفنانة أمينة خليل، الفنان أكرم حسني، الفنان محمد ثروت، كما يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم شيماء سيف، رحمة أحمد، محمد سلام، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح والمسلسل من إخراج أحمد الجندي.

2 - عتبات البهجة للنجم يحيى الفخراني

يعود النجم الكبير يحيى الفخراني، هذا العام للسباق الدرامي الرمضاني، من خلال مسلسل "عتبات البهجة" الذي يناقش من خلاله العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة لايت كوميدى من خلال 15 حلقة.

"عتبات البهجة" يشارك فى بطولته أمام النجم يحيي الفخراني، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم ليلى عز العرب، جومانا مراد، هنادي مهنا، صلاح عبدالله، علاء مرسي، مصطفى عنبة، خالد شباط، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، محسن منصور، يوسف عثمان، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبدالميجد، وسيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل وإنتاج العدل جروب، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.

3 - فراولة للنجمة نيللى كريم

حرصت النجمة نيللي كريم، على تغيير جلدها، فتطل هذا العام على جمهورها بمسلسل "فراولة" في قالب كوميدي ضمن مسلسلات رمضان 2024.

تدور أحداث مسلسل فراولة، فى إطار كوميدي حول "فراولة" التي تجسدها نيللي كريم، وتنتمي إلى أسرة فقيرة إذ أن والدها هو حارس عقار لإحدى عمارات الزمالك، لكنها تحلم بالعيش في حياة الرخاء والثراء، وتنجح أن تصبح من الأثرياء، وذلك بعد عملها في العديد من الأعمال منها عملها كقارئة فنجان توهم الناس بمعرفتها ببعض الأحداث المستقبلية.

مسلسل فراولة، يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى، وإخراج محمد علي.

4 - بابا جه للنجم أكرم حسني

يعود النجم أكرم حسني، ليتصدر المشهد بمسلسل كوميدي مليء بالمفاجآت ويحمل اسم "بابا جه" ويناقش خلال المسلسل علاقة الآباء والأبناء وكيفية مواجهة العائلة للأزمات فى إطار كوميدي.

مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر، ومن إخراج خالد مرعي.

5 - كامل العدد +1 للنجمة دينا الشربيني

تشارك النجمة دينا الشربيني، خلال الماراثون الدرامي الرمضاني بمسلسل كامل العدد +1، الذي تدور أحداثه في اطار اجتماعى لايت كوميدي، وذلك مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) وتظهر مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى.

مسلسل "كامل العدد + 1" يشارك في بطولته أمام دينا الشربينى وشريف سلامة كل من الفنانين إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمى جمال

أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جيسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

6 - صدفة للنجمة ريهام حجاج

حرصت النجمة ريهام حجاج، على تغيير جلدا، فتطل هذا العام على جمهورها بمسلسل "صدفة" الذي تدور أحداثه فى إطار اجتماعي يحتوى على جزء كبير لايت كوميدي ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو إطار مختلف عما اعتادت على تقديمه ريهام حجاج في مسلسلاتها.

مسلسل "صدفة" يرصد حياة فتاة اسمها صدفة عجيبة، وهي تجد نفسها فجأة في حياة أشهر مصفف شعر وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي، يدعى فؤاد مهران ويقوم بدوره خالد الصاوي، ثم تتوالى الأحداث بعد ذلك.

يشارك فى بطولة مسلسل "صدفة" مجموعة كبيرة من الفنانين منهم رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فانتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام خالد حجاج.