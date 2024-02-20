الثلاثاء 20 فبراير 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024 | خالد حماد يضع الموسيقى التصويرية لـ إمبراطورية ميم (خاص)

الموسيقار الكبير
الموسيقار الكبير خالد حماد

أكدت مصادر خاصة لـ "الدستور" أن الموسيقار العالمي خالد حماد، تعاقد مع الجهة المنتجة لمسلسل "إمبراطورية ميم"، لوضع الموسيقى التصويرية للعمل الذي يخوض بطولته النجم خالد النبوي، تمهيدا لعرضه خلال أيام، مع بداية الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2024، على إحدى القنوات الفضائية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الأصلية.

تفاصيل التعاقد 

وأفادت "المصادر" أن خالد حماد، بدأ بالفعل فى صنع الموسيقى التصويرية للعمل، بعد عدة جلسات مع المخرج محمد سلامة، والجهة المنتجة، للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بالسيناريو والحوار الذي كتبه المؤلف محمد سليمان عبد المالك، وذلك لخلق مادة موسيقية مغايرة للعمل خاصة أنه ينتمى إلى نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية، المليئة بالموافقة الإنسانية إلى جانب بعض المشاهد التي تحتوى على المفارقات الكوميدية.

المخرج محمد سلامة يسعى للانتهاء من تصوير أحداث إمبراطورية ميم

وفى سياق متصل، يسعى فريق عمل المسلسل بقيادة المخرج محمد سلامة، للانتهاء من تصوير كافة المشاهد المتبقية من العمل، خلال الأيام الحالية، إذ وضع المخرج خطة محكمة للانتهاء من التصوير كاملا خلال العشر أيام الأولى من الشهر الكريم، وذلك فى عدة مناطق متفرقة بجانب الديكور الأساسي للعمل بشبرا منت.

قصة وأحداث مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل "إمبراطورية ميم"، تدور أحداثه فى إطار اجتماعي، مليء بالتشويق، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المختلفة، خلال 30 حلقة، حول "مختار أبوالمجد"، الذي يجسده النجم خالد النبوي، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصةً مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم.

صناع وأبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل "إمبراطورية ميم"، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، ومن إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمد محمود عبدالعزيز، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نجلاء بدر، عمر زهران، نورهان منصور، ليلى عز العرب، إلهام صفي الدين، أحمد السلكاوي، أحمد طلعت، آدم وهدان، منى أحمد زاهر، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

أعمال الموسيقار خالد حماد

الجدير بالذكر أن الموسيقار خالد حماد، شارك فى السباق الدرامي الرمضاني الماضي بوضع الموسيقى التصويرية لعملين ضخمين هما "الكتيبة 101"، وجعفر العمدة"، وعلى مدار مشواره صنع مؤلفات موسيقية مميزة في عالم السينما والدراما المصرية، والاعمال المسرحية، منها: "ضحك ولعب وجد وحب 2 - «صعيدي في الجامعة الأمريكية العشق، الدم، همام في أمستردام، شورت وفانلة وكاب، الجسر، بليه ودماغه العالية، رشة جريئة، أصحاب ولا بيزنس، غبي منه فيه، أمير الظلام، اللي بالى بالك، التجربة الدنماركية، رحلة حب، بحبك وأنا كمان، كلم ماما، أحلى الأوقات، الشبح، العراف، نجيب زاهي ذركش"، وغيرها.

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