خالد حماد يكشف تفاصيل مشواره: وحيد حامد صاحب فضل كبير علىّ

تحت عنوان "موسيقى الروح بين السينما والدراما"، نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء الإثنين "صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى"، وتم استضافة الموسيقار الكبير خالد حماد، وذلك تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي مدير عام النشاط الفكري والثقافي بدار الأوبرا المصرية.

دار الأوبرا المصرية

أدار الامسية، محمد خطاب، وتخللتها فقرة فنية، وقدم خلالها نجوم الأوبرا وائل أبو الفتوح، نسرين أيمن بمشاركة عازفي فرقة أوبرا الإسكندرية، باقة من أعمال الموسيقار خالد حماد.

من جانبه أعرب الموسيقار خالد حماد، عن سعادته البالغة بلقائه مع جمهور أوبرا الإسكندرية، وتحدث حماد خلال الأمسية، عن مشواره الفنى وحبه للموسيقى الذى بدأ منذ سن صغيرة، وأرجع الفضل فى هذا الأمر إلى أسرته التى عملت على تنمية تلك الموهبة وخاصة والدته، حيث التحق بمعهد الكونسرفتوار، وهو في التاسعة من عمره وظل به حتى المرحلة الثانوية.

دار الأوبرا المصرية

كما تحدث عن بدايته الفنية وأكد أن المؤلف والسيناريست الكبير الراحل وحيد حامد، صاحب فضل كبير عليه، فهو صاحب باع طويل في الحقل الفني، وعندما عمل معه في مسلسل "أوان الورد" قام بتقديره ومنحه أجرا يساوي ما يحصل عليه الموسيقار الكبير عمار الشريعي في ذلك الوقت، وكذلك تعاون معه في فيلم "عمارة يعقوبيان" وكان يقدر الجميع ويهتم بهم.

دار الأوبرا المصرية

كما تطرق للحديث عن الفرق بين الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، وقال إنها تكون أصعب في المسلسلات، وأكد أن الموسيقى التصويرية مؤثرة ومهمة لأي عمل فني، فبعض الأعمال لا يصلح مشاهدتها دون موسيقى تصويرية مصاحبة للعمل.

وفي نهاية الندوة عبر عن سعادته بوجوده مع جمهور أوبرا الإسكندرية لأنه جمهور ذواق ومتميز ووعد الجمهور بحفل لأعماله الموسيقية عن قريب.

دار الأوبرا المصرية

يشار إلى أن الموسيقار خالد حماد، هو مؤلف موسيقى وملحن ومخرج سينمائى ومنتج، ولد لأب مصرى وأم روسية الأصل، يحمل الجنسية المصرية وكذلك الجنسية الروسية تخرج فى المعهد العالى للموسيقى الكونسرفتوار قسم تأليف وقيادة بتقدير عام جيد جداً عام 1995، ثم التحق بـ المعهد العالى للسينما (مصر) قسم إخراج، وتخرج بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف عـام 2000 قام بإخراج أكثر من فيلم تسجيلى وروائى قصير منها: عبد الله والبحر، عليك واحد، شجرة التوت.