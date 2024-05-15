الأربعاء 15 مايو 2024
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"تعليم الفيوم" تناقش الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

تعليم الفيوم يناقش
تعليم الفيوم يناقش الإستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة ال

عقدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2024.

حضر الاجتماع هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، وحسن محمد مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، وخالد يونس رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وأحمد سكران مدير إدارة أمن المديرية.

وأكدت وكيل الوزارة على سرعة التواصل مع قيادات المديرية حال حدوث أى مشكلة والإبلاغ فور حدوثها لعدم تفاقمها، والالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات ومراعاة المعدلات عند تشكيل اللجان، وتنفيذ ما ورد من الوزارة بشأن تعليمات وقرارات وكتب دورية بشأن أعمال الامتحانات.

وأكدت على توفير تجهيزات اللجان الامتحانية بالشكل اللازم وتهيئتها لاستقبال الطلاب، وعدم ترك باب اللجنة مفتوح بعد الساعة التاسعة صباحًا، وعدم اصطحاب الطلاب وكذلك المعلمين والمشرفين على أعمال الامتحانات التليفون المحمول، وعدم خروج أي مسئول أو ملاحظ أو عامل أو فرد امن خارج اللجنة أثناء الامتحان، وعدم السماح بدخول أولياء الأمور داخل اللجنة أثناء الامتحانات، وإعطاء الطالب حقة كاملا فى الوقت المخصص للامتحان، وعدم تأخير تسليم أوراق الأسئلة والإجابة بعد الساعة التاسعة صباحا.

وتنفيذ قانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، وكذلك القرار رقم 500 لسنة 2014م وقرار رقم 34 لسنة 2018م، وترتيب الطلاب حسب كشوف المناداة المستلمة من لجنة النظام والمراقبة وترك مكان الطالب الغائب خالى، وأن تكون استمارة الغياب مختومة بختم اللجنة، واسماء الطلاب الغائبين مدونه بالأسم رباعي في استمارة 5 د، 6 د.

وعدم السماح بدخول الطلاب المتأخرين إلى اللجنة باكثر من 15 دقيقة، والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والخدمية، وتنفيذ التعليمات المستديمة الخاصة بالخطة العامة لتأمين الامتحانات، وإحالة المخالفات حال حدوثها للشئون القانونية بالإدارة للتحقيق فيها، والمرور اليومي قبل الامتحانات على محيط اللجان لمواجهة أي طارئ قد يحدث، وعدم ترك اللجنة بدون إبلاغ الشرطة المكلفة بالتأمين، والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والخدمية المختلفة سواء بالمديرية والإدارات التعليمية، وضرورة التواصل المباشر مع غرف العمليات التى سيتم تنظيمها بالوزارة والمديريات، فى حالة حدوث ما يعكر صفو الامتحانات، وغلق أبواب اللجان الامتحانية وعدم دخول أي زائر إلى اللجان، وضرورة انضباط لجان سير الامتحان واستبعاد أي عضو مقصر من اللجنة.

كما صرحت الدكتورة أماني قرني، أن عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام  2024/2023، بلغ 64 الف و876 طالب وطالبة، أمام 265 لجنة على مستوى محافظة الفيوم.

تعليم الفيوم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم الإستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024م الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية الفيوم

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