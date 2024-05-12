الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يفتتح أول فرع للبنك المصرى لتنمية الصادرات بالمحافظة

محافظ الفيوم يفتتح
محافظ الفيوم يفتتح أول فرع للبنك المصري لتنمية الصادرات

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أول فرع للبنك بمحافظة الفيوم، بهدف تقديم الخدمات المصرفية بشكل عام، والتركيز على خدمات التصدير وتشجيع الاستثمار.

 

محافظ الفيوم يفتتح أول فرع للبنك المصري لتنمية الصادرات بالمحافظة

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، ومحمد أبوالسعود، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الصادرات، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، وعدد من قيادات البنك ورؤساء القطاعات.

 

عقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، ورئيس مجلس إدارة بنك الصادرات، أقسام البنك المختلفة، وقدم المحافظ تهنئته لقيادات البنك وجميع العاملين به، بمناسبة الافتتاح، متمنيًا أن يكون البنك نافذة جديدة على أرض المحافظة، لتشجيع التصدير وخدمة المستثمرين.

 

وأكد الأنصاري حرص المحافظة الدائم على تشجيع الاستثمار واستغلال وتسويق الفرص الاستثمارية على أرض المحافظة، بهدف دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

 

يذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) هو بنك مصري، يعد شركة مساهمة مصرية، تأسس بموجب القانون رقم 95 لسنة 1983، بهدف العمل على تنمية الصادرات المصرية ودعم بناء قطاع تصديري زراعي وصناعي وتجاري وخدمي، وقد بدأ البنك نشاطه في فبراير 1985، علمًا بأن البنك تم إنشاؤه باعتباره مؤسسة تمويلية لتنمية الصادرات المصرية، ودعم بناء قطاع تصديري زراعي وصناعي وتجاري وخدمي.

 

 

وكان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس الجامعة، افتتحا فعاليات الملتقى التوظيفي الأول لخريجي الجامعة والتعليم الفني، الذي يُقام على مدار يومي 29 و30 أبريل الجاري، تحت رعاية وزارتي العمل، والتعليم العالي، وبالتعاون مع مشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة 36 شركة من شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصناعية، لتوفير 1500 فرصة عمل للخريجين.

الملتقى التوظيفي الأول للخريجين  

وفي كلمته، وجَّه محافظ الفيوم الشكر لرئيس الجامعة وفريق العمل المنظم لفعاليات ملتقى التوظيف الأول، على التنظيم الجيد وخروج الملتقى بهذا الشكل المثالي، معربًا عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به الجامعة في التشبيك بين المركز الجامعي للتطوير المهني من جانب، ومختلف الشركات والمؤسسات الصناعية من جانب آخر، لتخريج طالب قادر على اقتحام سوق العمل، من خلال الاستفادة من الكفاءات العلمية والإدارية المتميزة بجامعة الفيوم.

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محافظ الفيوم أول فرع للبنك المصري لتنمية الصادرات الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى البنك المصري لتنمية الصادرات EBank

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