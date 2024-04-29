رئيس مركز إبشواى يقود حملة لرفع الإشغالات وعوائق الطريق بالفيوم

قاد هاني رجب حسانين، رئيس مركز ومدينة إبشواي بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة، صباح اليوم الإثنين، لرفع الإشغالات وعوائق الطريق بشوارع المدينة وشرق السكة الحديد والجمهورية، وذلك بحضور فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة وقسم الإشغالات والمتابعة الميدانية ووحدة سيطرة الشبكة الوطنية.



رئيس المركز: متابعة ميدانية لأعمال منظومة النظافة بالمدينة والقرى





يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالمتابعة الميدانية للأعمال اليومية بالمراكز والمدن، حيث وجه رئيس المركز برفع عوائق الطريق ورفع وإزالة كل البلدورات المخالفة التي يستخدمها البائعون لافتراش بضائعهم، كذلك وجه رئيس المركز بمراجعة موقف كل الإشغالات الثابتة بالشوارع وكذلك مراجعة اللافتات والإعلانات والتأكد من التزام أصحابها بالتراخيص.



وصرح هاني حسانين، رئيس المركز، بأن الحملة استهدفت شوارع المدينة وميدان المحطة وشارع الجمهورية مرورًا بمنطقة كازيون ومنطقة محكمة أبشواي وصولًا إلى ميدان النافورة بابو جنشو وشارع شرق السكة الحديد.

وأسفرت الحملة عن تجنيب عدد 148 حالة باعة جائلين، رفع وإزالة 18 حالة عوائق حديدية وخرسانية وبلدورات، إزالة كل الشمسيات والمظلات بشارع الجمهورية حفاظًا على السلامة العامة والشكل الحضاري والجمالي للمدينة.

حملة لرفع الإشغالات

حملة لرفع الإشغالات

حملة لرفع الإشغالات