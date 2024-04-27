لحظات مؤلمة أثناء تشييع جثمان فتاة ضحية الحرق بالفيوم

شيع أهالي قرية كحك بحري التابعة لدائرة مركز شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم، جثمان فتاة لقيت مصرعها حرقا على يد أربعة أشخاص بسبب خلافات الجيرة بين عائلتين.

وسادت حالة من الحزن الشديد داخل جنازة الفتاة "جهاد شعبان" أثناء تشييع جثمانها بمقابر الأسرة بقرية كحك بحري.

وشارك المئات من أهالى القرية في تشييع جنازة الفتاة التى خرجت من أحد مساجد القرية عقب أداء صلاة الجنازة إلى مقابر أسرتها بقرية كحك بحري.

ونعى الكثير من أبناء المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعى الفتاة التى توفيت بعد قيام 4 أشخاص بإضرام النيران في الفتاة انتقاما من أسرتها إثر خلافات سابقة بين العائلتين.



حرق فتاة في الفيوم



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من شرطة النجدة، بقيام أربعة أشخاص بقرية كحك بحري، التابعة لمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، بإضرام النيران في فتاه تدعى جهاد شعبان عبد الرحمن 16 سنة، داخل محل لبيع الدواجن بقرية كحك بحري، عن طريق سكب مادة البنزين عليها، ثم إشعال النيران فيها، ما أسفر عن إصابتها بحروق خطيرة في أنحاء متفرقة من جسدها.

جرى انتقال الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيام الفتاة بعملها داخل محل الدواجن الخاص بوالدها، أضرم 4 أشخاص النيران في الفتاة انتقاما من أسرتها إثر خلافات سابقة بين العائلتين.

جرى نقل الضحية إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحويلها إلى مستشفى الحروق بالقاهرة في محاولة لإسعافها، غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة منذ قليل.

تحرير محضر بالواقعة



جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي صرحت بتسليم جثمان الفتاة لأسرتها، فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر أسرتها، كما أمرت جهات التحقيق بسرعة ضبط المتهمين مرتكبي الواقعة.

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