الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

توزيع كراتين رمضان على أهالى قرى مركز إطسا بالفيوم (صور)

توزيع كراتين رمضان
توزيع كراتين رمضان على أهالى قرى مركز إطسا بالفيوم

تواصل جمعية الأورمان توزيع كراتين رمضان، حيث وزعت اليوم عدد (500) كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية بقرى قلمشاه والحلفاية وعزبة قلمشاه وقصر الباسل بمركز إطسا فى محافظة الفيوم، في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم.

 

توزيع كراتين رمضان على أهالى قرى مركز إطسا بالفيوم

 

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن توزيع الكراتين جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم وخاصة فى الأيام المباركة فى شهر رمضان، فضلًا عن العمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

 

من جانبه أوضح ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع جاء ضمن التعاون المبرم بين جمعية الأورمان والشركة المصرية للاتصالات لتوزيع عدد 100 ألف كرتونة مواد غذائية بقرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة، وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن جميع الأسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة، مؤكدًا أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم.

 

واختتم شعبان، أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

توزيع كراتين رمضان على أهالى قرى
توزيع كراتين رمضان على أهالى قرى
توزيع كراتين رمضان على أهالى قرى
توزيع كراتين رمضان على أهالى قرى
توزيع كراتين رمضان على أهالى قرى
توزيع كراتين رمضان على أهالى قرى
كراتين رمضان اهالى قرى مركز اطسا الفيوم مديرية التضامن الإجتماعي جمعية الأورمان

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