الأربعاء 20 مارس 2024
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محافظات

بـ16 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح مدرسة المجمع التعليمي بمدينة طامية

محافظ الفيوم يفتتح
محافظ الفيوم يفتتح مدرسة المجمع التعليمي

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مدرسة المجمع التعليمي بمدينة طامية للتعليم الأساسي "إنشاء جديد"، بتكلفة إجمالية 15 مليونًا و913 ألف جنيه، بما يسهم في الارتقاء بمستوى القطاع التعليمي على أرض المحافظة، وتوفير الخدمات الملائمة للتلاميذ والتلميذات بمدينة طامية، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد حسين صالح، مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالفيوم، وياسر جمعة، رئيس مركز ومدينة طامية، والقيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، عددًا من الفصول الدراسية، وحجرتي المجالات والاقتصاد المنزلي، وتفقد معرض المنتجات الغذائية والمشغولات اليدوية والأعمال الفنية بهما، كما تفقد حجرة المشاهدة، والموسيقى، وحجرة الأنشطة المسرحية، وغرس إحدى فسائل النباتات خلال تفقده لحجرة المجال الزراعي، وشهد عرضًا مسرحيًا لتلاميذ المدرسة بعنوان لا للتنمر، كما استمع مقطوعة موسيقية وعدد من الأغاني الوطنية بحجرة الموسيقى، وتابع شرحًا لإحدى حصص الجغرافيا بالمدرسة، كما شهد عرضًا فنيًا وغنائيًا ورياضيًا للتلاميذ بفناء المدرسة.

وخلال تفقده لأروقة المدرسة المختلفة، ناقش محافظ الفيوم، التلاميذ  حول أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة وأهمية الحاسب الآلي في العملية التعليمية، وكذا ممارسة الأنشطة والمجالات المختلفة، مشيدًا بمستوى التلاميذ، مؤكدًا بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية، بما يعود بالنفع على التلاميذ.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أهمية الاستفادة من كل مكونات العملية التعليمية الموجودة بالمدرسة التي وفرَّت البيئة المناسبة للتلاميذ، مشيرًا إلى أن التعليم أحد أهم محاور التنمية، ومن الأمور التى تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، خدمة للمجتمع ورفعًا للمستوى العلمي لأبنائه، مشددًا على ضرورة المحافظة على المدرسة لخدمة التلاميذ من أجل تخريج أجيال متتابعة من المتعلمين.

من جهتها، أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بأن مدرسة المجمع التعليمي بمدينة طامية للتعليم الأساسي، تأتي على مساحة 5565 مترًا مربعًا، وتضم عدد 56 فصلًا دراسيًا، وبها حتى الآن عدد 1669 تلميذًا وتلميذةً للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، بعدد 23 فصلًا دراسيًا من مجموع فصول المدرسة.

كما تضم المدرسة معملين للشبكات، ومثلهما معامل مطورة للتحضير، وعدد 3 حجرات للمجالات، ومثلها للكمبيوتر، وغرفة لمصادر التعلم، وقاعة متعددة الأغراض، بجانب المكاتب الإدارية، وغرفة للطبيب، وأخرى للأخصائي النفسي والاجتماعي، لافتة إلى أن المدرسة تعمل بالتأمين الصفى واللاصفى.

محافظ الفيوم يفتتح مدرسة المجمع التعليمي

محافظ الفيوم يفتتح مدرسة المجمع التعليمي
محافظ الفيوم يفتتح مدرسة المجمع التعليمي
محافظ الفيوم يفتتح مدرسة المجمع التعليمي
محافظ الفيوم يفتتح مدرسة المجمع التعليمي
محافظ الفيوم يفتتح مدرسة المجمع التعليمي
محافظ الفيوم يفتتح مدرسة المجمع التعليمي
محافظ الفيوم يفتتح مدرسة المجمع التعليمي
محافظ الفيوم يفتتح مدرسة المجمع التعليمي
محافظ الفيوم يفتتح مدرسة المجمع التعليمي
محافظ الفيوم يفتتح مدرسة المجمع التعليمي
محافظ الفيوم يفتتح مدرسة المجمع التعليمي
محافظ الفيوم يفتتح مدرسة المجمع التعليمي
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