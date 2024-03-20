الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ختام مباريات الدور الأول للدورة الرمضانية للتحالف الوطني في الفيوم

ختام منافسات الدور
ختام منافسات الدور الأول للدورة الرمضانية التي ينظمها التحال

أعلنت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالفيوم برئاسة النائب محمد الجارحي اختتام مباريات المجموعات في الأدوار التمهيدية للدورة الرمضانية التي تنظمها مؤسسة الجارحي، وتضم قرى ومراكز المحافظة، بمباريات تحديد المركز الأول والثاني بكل مركز من مراكز محافظة الفيوم، وتحديد الصاعدين لمرحلة التصفيات النهائية للبطولة.

 

ختام منافسات الدور الأول للدورة الرمضانية التي ينظمها التحالف الوطني بمحافظة الفيوم 


وشهدت مباريات المجموعات منافسة شرسة بين الفرق المتنافسة علي الصعود، ومتابعة شعبية من جماهير الفرق المشاركة، وبحضور قيادات أمانة التحالف الوطني بالمحافظة ومشاركة عدد من قدامى اللاعبين والكشافين التابعين لأندية بمختلف الدوريات الرسمية.

 

وأضاف النائب محمد الجارحي الأمين العام للتحالف الوطني لمحافظة الفيوم، أن المباراة الختامية للدورة ستشهد حضور جماهيري كبير ومشاركة قيادات التحالف الوطني بالفيوم، كما سيتم دعوة رياضيين ولاعبين قدامي من كبري الفرق المصرية.

 

فيما أكد اللواء عمرو هويدي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، أن الفرق التي ستحصل على المراكز الثلاثة الأولى، ستحصل على جوائز مالية قيمة، وشهادات تقدير وتكريم  بحضور قيادات التحالف الوطني بالفيوم، بالإضافة إلي كأس البطولة للمركز الأول، وكأس أحسن لاعب وأحسن حارس وأفضل روح رياضية، كما سيتم تكريم معظم اللاعبين أصحاب المهارات المميزة.

 

وكانت قد نفَّذت وحدة "أيادي مصر" بديوان عام محافظة الفيوم، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برئاسة الدكتورة هويدا مدحت، وبالتعاون مع مدرسة "ابتكار خانة"، دورة تدريبية للسيدات المستفيدات من برنامج "تكافل وكرامة"، على صناعة الشنط القماش والجلد.

وقال الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، إن الدورة التدريبية تم تنفيذها بجمعية تنمية المجتمع بجرفس، وجمعية "رواد الخير" بقرية العزب، بمشاركة ٦٩ سيدة من مستفيدات برنامج تكافل وكرامة، وتم تدريبهن على صناعة الشنط الجلد، والشنط القماش بأحجامها المختلفة، وذلك بالتعاون مع جمعية "المصريين أولى لتعلم الحرف اليدوية".

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