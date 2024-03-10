الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توكتوك وسرقته في الفيوم

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير، ومحمد العناني، وعمر سالم، وكيل نيابة هشام سمير وأمانة سر محمود ربيع وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بمركز أبشواى بالفيوم، لجلسة الخامس من ابريل القادم وذلك لحين وصول تقري الطب الشرعي ولسماع مرافعة الدفاع.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا بالحادث من مأمور مركز أبشواى، حيث تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة أبشواي بتلقي إخطار من مستشفى الفيوم العام بوصول شخص في حالة جراح وعدة طعنات نافذة، وظل تحت الملاحظة والعلاج لمدة 15 يوما، إلا أنه فارق الحياة أمس ليلًا ليرقى ربه.

تقرير الطب الشرعي تأجيل محاكمة المتهمين قتل سائق توك توك وسرقته الفيوم محكمة جنايات الفيوم

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