وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يتفقدان معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معرض منصة "أيادى مصر" لمنتجات الحرف التراثية والمشغولات اليدوية، الذي أقامته وحدة "أيادي مصر" بديوان عام محافظة الفيوم، بإحدى قاعات العرض بأحد الفنادق السياحية على ضفاف بحيرة قارون، والذى يشمل منتجات السجاد اليدوي والخوص والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية.



وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يتفقدان معرض "أيادي مصر"

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم ووفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة صوفي فان هيفربك مدير قسم المشروعات ووفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر برئاسة سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم للبرنامج والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية والدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير ومدير مشروع الدعم الفني للوزارة والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الفيوم وممثلي القطاع الخاص.

واستمع وزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، لعرض من القائمين على المعرض الذى يضم تشكيلة كبيرة من المنتجات اليدوية التى تشتهر بها المحافظة، مثل السجاد اليدوى، والخوص، والخزف، والفخار، ومنتجات الجلود، والمنحوتات الخشبية، والخرز، ومشغولات التريكو والتطريز، وأعمال الزجاج، وغيرها.



وقدم العارضون الشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم الذي تقدمه الوزارة لجميع المنتجين والعارضين بالفيوم وباقي المحافظات والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية بما يساهم في زيادة المبيعات.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى حرص الوزارة علي سرعة تجهيز معرض دائم لجميع المنتجين والعارضين الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات وذلك بقرية الفواخير بالقاهرة، مشيرا الي ان الوزارة مستمرة في دعم منصة أيادي مصر بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وشركة اي أسواق مصر وزيادة فرص المشاركة في المعارض الدولية والمحلية وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للعاملين بوحدات "أيادي مصر" بالمحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن منصة "أيادي مصر" تضم الآن حوالي ٨ آلاف منتج من جميع المحافظات المصرية وتم تسجيل حوالي ٢٠٠٠ شاب من المنتجين والحرفيين.



ومن جانبه، أشار محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة قامت بتدريب منتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية، وتنظيم معارض مجانية لهم بالأندية الرياضية بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وكذلك الجامعات الخاصة، بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التي تشتهر بها المحافظة، كما تم إضافة منتجي الحرف اليدوية على منصات التسويق الرقمية، في إطار حرص المحافظة على تطوير إستراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذى يسهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.



وأضاف "الأنصاري"، أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية، لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، مؤكدًا حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية، وتوفير فرص عمل جديدة لسكان المجتمعات المحلية.

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