5 مصابين إثر انقلاب "ميكروباص" بالفيوم

أُصيب 5 عمال، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه قرية قصر الباسل بدائرة مركز شرطة الفيوم.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، بلاغًا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبيَّن إنقلاب سيارة ميكروباص؛ بسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة 5 بسحجات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.