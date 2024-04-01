الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

3 قرى تستفيد بقافلة طبية مجانية بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالفيوم

(3) قرى بالفيوم تستفيد
(3) قرى بالفيوم تستفيد بقافلة طبية مجانية بالتعاون مع المستش

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم جمعية الأورمان في تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 117 مريضًا ضمن المرضى غير القادرين بقرية السلام مركز أطسا، وقريتي البلتاجي وسنرو البحرية مركز إبشواي، بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالفيوم، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

 

3 قرى تستفيد بقافلة طبية مجانية بالتعاون مع المستشفى الجامعى 

 

وأعلن جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالفيوم، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.

 

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

 

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددًَا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

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3 قرى بالفيوم قافلة طبية مجانية المستشفى الجامعي بالفيوم الدكتور أحمد الأنصارى جمعية الأورمان

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